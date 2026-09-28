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Adaktar večeras organizuje veliku poslovnu zabavu, a sudeći po njegovom stajlingu, pripreme su počele mnogo pre nego što su se pojavili prvi gosti.

01:02 Adam adaktar otvorio novi salon Izvor: Kurir

Adaktar nadgledao poslednje pripreme

Adam je danas lično nadgledao poslednje detalje organizacije, ali je najveću pažnju privukla njegova neobična odevna kombinacija. Napolju je više od 25 stepeni, a on je navukao kapuljaču kao da je prava zima. Na prvi pogled delovalo je kao da se sprema za ozbiljan minus, a ne za glamurozno poslovno okupljanje.

1/4 Vidi galeriju Adaktar večeras organizuje veliku poslovnu zabavu, a sudeći po njegovom stajlingu, pripreme su počele mnogo pre nego što su se pojavili prvi gosti. Foto: Kurir

Dok se oko njega privode kraju poslednje pripreme i vodi računa o svakom detalju, Adam je odlučio da se zaštiti od „hladnoće“, makar ona bila samo njegova stilska procena.

Sve mora da bude pod konac

Poznato je da Adaktar voli da sve bude pod konac kada je reč o događajima koje organizuje, pa nema sumnje da ni večerašnja poslovna zabava neće biti izuzetak.

Ostaje samo da vidimo da li će kapuljača ostati njegov zaštitni znak i kada žurka počne ili će je zameniti neki od njegovih prepoznatljivih, glamuroznih autfita.