ADAKTAR SE SPREMA ZA VELIKU ŽURKU, ALI JEDAN DETALJ JE SVIMA ZAPAO ZA OKO: Na 25 stepeni navukao kapuljaču (FOTO/VIDEO)
Adaktar večeras organizuje veliku poslovnu zabavu, a sudeći po njegovom stajlingu, pripreme su počele mnogo pre nego što su se pojavili prvi gosti.
Adaktar nadgledao poslednje pripreme
Adam je danas lično nadgledao poslednje detalje organizacije, ali je najveću pažnju privukla njegova neobična odevna kombinacija. Napolju je više od 25 stepeni, a on je navukao kapuljaču kao da je prava zima. Na prvi pogled delovalo je kao da se sprema za ozbiljan minus, a ne za glamurozno poslovno okupljanje.
Dok se oko njega privode kraju poslednje pripreme i vodi računa o svakom detalju, Adam je odlučio da se zaštiti od „hladnoće“, makar ona bila samo njegova stilska procena.
Sve mora da bude pod konac
Poznato je da Adaktar voli da sve bude pod konac kada je reč o događajima koje organizuje, pa nema sumnje da ni večerašnja poslovna zabava neće biti izuzetak.
Ostaje samo da vidimo da li će kapuljača ostati njegov zaštitni znak i kada žurka počne ili će je zameniti neki od njegovih prepoznatljivih, glamuroznih autfita.