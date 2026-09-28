"MAJKA MI JE BILA BULA, OTAC NAS JE NAPUSTIO" Dino Merlin konačno priznao sve o svom poreklu, životna priča šokira: Jeo sam samo jabuku
- Dino Merlin je otkrio da je odrastao u siromaštvu, da ga je otac napustio dok je bio dete i da ga je majka, bula, sama podizala. Kaže da je rano počeo da radi, a da je kao dete imao tek osnovne stvari, među njima i jabuku pred spavanje.
- Pevač je ispričao da je ocu oprostio odlazak, ali da to nije zaboravio, a privatni bol često pretače u stihove. U članku se podseća i na njegove brojne autorske hitove za druge izvođače, među njima Vesnu Zmijanac, Ivanu Banfić, Ninu Badrić i Zdravka Čolića.
Biografija Dina Merlina je intrigantna, a ujedno i svedočanstvo o burnom životu Balkana, u kojem, postoje i neke lepe veze, one koje se osete kroz muziku i odnos publike prema zajedničkim muzičkim zvezdama.
Živeo je u siromaštvu
Dino Merlin rođen je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu, a pravo ime mu je Edin Dervišhalidović.
Lična priča Dino Merlina duboko zrači tugom, izazovima i trijumfom. Rodio se u skromnoj porodici, kada je imao samo pet godina otac ih je napustio, ostavljajući ga da odrasta uz majku. S obzirom na finansijske poteškoće, veoma rano je započeo da radi, čak u fabrici, dok je muzika uvek bila njegova strast, s posebnim naglaskom na gitaru.
Intimni detalji njegovog života su retki, umjesto toga, sve što ga muči pronalazi izlaz kroz stihove svojih pesama. Iako retko govori o privatnom životu, jednom je prilikom priznao da je svom ocu oprostio napuštanje, ali da to ne znači da je zaboravio.
"Moj otac je bio stolar, a majka bula, odnosno muslimanska sveštenica. Imao sam teško detinjstvo: otac je napustio porodicu kad je meni bilo sedam, a mojoj sestri Amini pet godina. Mama se trudila da nam da sve što je bilo u njenoj moći, tako da ipak nismo previše oskudevali. Imao sam bicikl, polovne skije i jabuku svake večeri pre spavanja, što je, zapravo, dosta. Mnogi u ono doba nisu imali ni to", rekao je Dino Merlin za Informer.ba.
Saradnja Dina Merlina sa drugim izvođačima
Osim što je sebi napravio brojne hitove, Dino Merlin je pisao i za druge. On nije sarađivao isključivo sa pevačima pop žanra, već je napisao i neke od najlepših narodnih pesama.
Duet koji izvodi sa Vesnom Zmijanac, “Kad zamirišu jorgovani”, sam je napisao i odmah je postao najveći hit na prostoru tadašnje SFRJ. Dvadeset godina kasnije, on i Vesna su snimili i duet “Klupko” koji, ipak, nije doživeo toliku slavu. Zmijančevoj je napisao i pesmu “Sto života” 1990. godine.
Pevačici Ivani Banfić napisao je tri pesme: “Predaleko”, “Sretan ti stoti rođendan” i “Ja nikad neću znati”, a sa njom je snimio i duet “Godinama”.
Sa Ninom Badrić snimio je duet “Ti si mene”.
Pesmu Zdravka Čolića “Kao moja mati”, napisao je upravo Dino Merlin.
kurir / informer.ba / still
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