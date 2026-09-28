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Biografija Dina Merlina je intrigantna, a ujedno i svedočanstvo o burnom životu Balkana, u kojem, postoje i neke lepe veze, one koje se osete kroz muziku i odnos publike prema zajedničkim muzičkim zvezdama.

Živeo je u siromaštvu

Dino Merlin rođen je 12. septembra 1962. godine u Sarajevu, a pravo ime mu je Edin Dervišhalidović.

Lična priča Dino Merlina duboko zrači tugom, izazovima i trijumfom. Rodio se u skromnoj porodici, kada je imao samo pet godina otac ih je napustio, ostavljajući ga da odrasta uz majku. S obzirom na finansijske poteškoće, veoma rano je započeo da radi, čak u fabrici, dok je muzika uvek bila njegova strast, s posebnim naglaskom na gitaru.

Intimni detalji njegovog života su retki, umjesto toga, sve što ga muči pronalazi izlaz kroz stihove svojih pesama. Iako retko govori o privatnom životu, jednom je prilikom priznao da je svom ocu oprostio napuštanje, ali da to ne znači da je zaboravio.

"Moj otac je bio stolar, a majka bula, odnosno muslimanska sveštenica. Imao sam teško detinjstvo: otac je napustio porodicu kad je meni bilo sedam, a mojoj sestri Amini pet godina. Mama se trudila da nam da sve što je bilo u njenoj moći, tako da ipak nismo previše oskudevali. Imao sam bicikl, polovne skije i jabuku svake večeri pre spavanja, što je, zapravo, dosta. Mnogi u ono doba nisu imali ni to", rekao je Dino Merlin za Informer.ba.

Pevač u epicentru neprilika Foto: BoBa Nikolić, Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, Boba Nikolć

Saradnja Dina Merlina sa drugim izvođačima

Osim što je sebi napravio brojne hitove, Dino Merlin je pisao i za druge. On nije sarađivao isključivo sa pevačima pop žanra, već je napisao i neke od najlepših narodnih pesama.

Duet koji izvodi sa Vesnom Zmijanac, “Kad zamirišu jorgovani”, sam je napisao i odmah je postao najveći hit na prostoru tadašnje SFRJ. Dvadeset godina kasnije, on i Vesna su snimili i duet “Klupko” koji, ipak, nije doživeo toliku slavu. Zmijančevoj je napisao i pesmu “Sto života” 1990. godine.

Pevačici Ivani Banfić napisao je tri pesme: “Predaleko”, “Sretan ti stoti rođendan” i “Ja nikad neću znati”, a sa njom je snimio i duet “Godinama”.

Sa Ninom Badrić snimio je duet “Ti si mene”.

Stiglo objašnjenje oko koncerta Foto: Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, BoBa Nikolić, Željko Vidinović

Pesmu Zdravka Čolića “Kao moja mati”, napisao je upravo Dino Merlin.

kurir / informer.ba / still

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