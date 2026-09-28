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Pevačica Indira Indi Aradinović ponovo je privukla pažnju javnosti izjavom o ljubavnim odnosima i izboru partnera.

Ovog puta, putem društvenih mreža poručila je ženama da biraju muškarce koji imaju novca, a njene reči izazvale su brojne reakcije.

Indi je na Instagramu podelila poruku u kojoj je iznela svoje viđenje muško-ženskih odnosa, ističući da muškarci biraju žene kojima mogu da se pohvale u društvu, te da bi i žene trebalo da razmišljaju na sličan način.

- Muškarci biraju žene s kojima mogu da se hvale u društvu. Biraj muškarca koji ima love, da i ti imaš s čime da se hvališ - napisala je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Pevačice su na ratnoj nozi Foto: Marko Karović, Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Tamara Trajković

"Imala sam 19 godina, prijala mi je njegova zrelost"

Naime, pevačica je svojevremeno u emisiji "Magazin In", u kojoj je gostovala sa koleginicom Verom Matović, govorila o tome da je bila u vezi sa muškarcem starijim od njenog oca.

Vera je tada iznela svoj stav o devojkama koje biraju znatno starije partnere, a Indi ju je odmah demantovala, priznavši da je i sama imala takvo iskustvo i da joj razlika u godinama nije predstavljala problem.

- Ako imaju dobar džep, onda će mlade devojke hteti starije. Ali spavati sa tatom ili sa dedom, malo je tužno i ružno i ne verujem da bi neka devojka tako nešto poželela. Nemojte da se bavimo takvim ženama. Ne srećem ih, ne idem tamo gde one odlaze - rekla je Vera Matović u emisiji "Magazin In", da bi je nakon toga odmah Indi demantovala koja je potvrdila da je bila sa starijim čovekom, kao i da joj takve veze uopšte ne smetaju:

- Imala sam starije partnere i bila jako srećna i zaljubljena. Stariji je bio od mog oca, par godina. Tata me je dobio sa 25, znači imao je iznad tri decenije. Bila sam malo starija od Ruže Rupić koja sada ima 19 godina. Prijala mi je njegova zrelost - rekla je samouvereno pevačica i izazvala burne reakcije u studiju.

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