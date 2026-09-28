ZORICA BRUNCLIK, JOVANA JEREMIĆ, GOGA SEKULIĆ... Adam Adaktar na svom slavlju okupio skoro celu estradu, poznati zasijali
- Adam Adaktar organizovao je veliku poslovnu zabavu, a među prvima su stigle Goga Sekulić i Zorica Brunclik sa Kemišom.
- Na događaju se pojavila i Jovana Jeremić u belom, u pratnji ćerke Lee, dok je pažnju privukla i majka Tee Tairović.
- Na slavlju su bili i Sanja Vučić, Kaja Ostojić, Dejan Milićević i još brojni ljudi sa estrade.
Adam Adaktar večeras organizuje veliku poslovnu zabavu, a sudeći po njegovom stajlingu, pripreme su počele mnogo pre nego što su se pojavili prvi gosti.
Eminentne ličnosti sa estrade pojavile su se na ovom događaju, a među prvima je stigla Goga Sekulić.
Pevačica je bila raspoložena da stane pred naše kamere i prepriča prvi susret sa Adaktarom.
"Zvala sam ga i pitala koliko košta senčenje obrva, samo se nasmejao i rekao mi da dođem, te da ćemo pričati. Kasnije mi je rekao da se izenadio što ga nisam pitala za reklamu i neku vrstu kompezacije, priznala sam da me to ne zanima, želim da platim i želim kvalitet."
Zorica Brunclik takođe je stigla na žurku sa svojim suprugom Kemišom. Sa osmehom i glamuroznim stajlingom skrenula je pažnju na sebe pa otvoreno porazgovarala sa medijima.
Voditeljka Jovana Jeremić pojavila se u belom izdanju na zabavi. Ovoga puta društvo joj nije pravio verenik, već je na događaj stigla u pratnji ćerke Lee.
Iako je došla bez jače polovine, Jovana nije skidala osmeh sa lica, a za ovu priliku odabrala je elegantnu belu haljinu koja je savršeno istakla njenu liniju.
Majka pevačice Tee Tairović, Božica Malević, bila je jedna od najzapaženijih zvanica. Atraktivna voditeljka zablistala je u belom izdanju sa elegantnom bundom i pokupila sve poglede. Mnogi su komentarisali da je Tea lepotu i harizmu nasledila od majke.
Na proslavi su se pojavili i Sanja Vučić, Kaja Ostojić, Dejan Milićević i drugi.
Pogledajte dodatni snimak: