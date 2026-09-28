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Adam Adaktar večeras organizuje veliku poslovnu zabavu, a sudeći po njegovom stajlingu, pripreme su počele mnogo pre nego što su se pojavili prvi gosti.

Eminentne ličnosti sa estrade pojavile su se na ovom događaju, a među prvima je stigla Goga Sekulić.

Pevačica je bila raspoložena da stane pred naše kamere i prepriča prvi susret sa Adaktarom.

"Zvala sam ga i pitala koliko košta senčenje obrva, samo se nasmejao i rekao mi da dođem, te da ćemo pričati. Kasnije mi je rekao da se izenadio što ga nisam pitala za reklamu i neku vrstu kompezacije, priznala sam da me to ne zanima, želim da platim i želim kvalitet."

02:18 Goga kod Adama Izvor: Kurir

Zorica Brunclik takođe je stigla na žurku sa svojim suprugom Kemišom. Sa osmehom i glamuroznim stajlingom skrenula je pažnju na sebe pa otvoreno porazgovarala sa medijima.

02:59 Kemiš i Zorica kod Adama Izvor: Kurir

Voditeljka Jovana Jeremić pojavila se u belom izdanju na zabavi. Ovoga puta društvo joj nije pravio verenik, već je na događaj stigla u pratnji ćerke Lee.

Foto: Mondo

Iako je došla bez jače polovine, Jovana nije skidala osmeh sa lica, a za ovu priliku odabrala je elegantnu belu haljinu koja je savršeno istakla njenu liniju.

Majka pevačice Tee Tairović, Božica Malević, bila je jedna od najzapaženijih zvanica. Atraktivna voditeljka zablistala je u belom izdanju sa elegantnom bundom i pokupila sve poglede. Mnogi su komentarisali da je Tea lepotu i harizmu nasledila od majke.

00:05 Majka Tee Tairović u bundi stigla na Dedinje: Poznati pristižu u vilu Adaktara Izvor: MONDO

Na proslavi su se pojavili i Sanja Vučić, Kaja Ostojić, Dejan Milićević i drugi.

00:16 Sanju Vučić oženjen kolega dovezao kod Adaktara, pa pobegao od medija Izvor: MONDO

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