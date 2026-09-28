Slušaj vest

Nova epizoda ljubavnog šoua "Love Island Adria" koji je pokorio čitav internet i ubrzo postao najzapaženiji rijaliti ove godine donela je mnoge zaplete u kući i to odmah u startu! U luksuznu vilu na Tenerifima uselio se bombšel Stefan.

Stefan ima 22. godine, dolazi iz Novog Sada i po zanimanju je lični trener. Kako je istakao, došao je u šou da pronađe svog savršenog para, ali kroz zabavu.

Za sebe kaže da živi punim plućima, a da su mu tri glavna aduta - smisao za humor, izgled i to što je dobar zavodnik.

Foto: Printscreen

Dobio specijalni zadatak

- Moj prvi zadatak je da devojkama napravim doručak, što je moja specijalnost u kuhinji. Čak sam i posolio jaja, ponosan sam na sebe - rekao je kroz smeh novi bombšel.

On je odabrao da napravi doručak za Loren i Drinu.

- Izvodim Loren i Drinu na doručak - rekao je Stefan drugim ajlenderkama i pokazao im jaja koje im je spremio na "specijalan" način.

Foto: Printscreen

Ljudi se zgrozili

Na društvenoj mreži tiktok Stefan ima nalog koji je tokom prošle noći eksplodirao od viralnosti. Većina je zgrožena i ogročena sadržajem koji snimak.

Stefan vređa i ponižava ljude sa viškom kilograma, teoretičar je zavera i ima izjave koje mnogi osuđuju.

Pogledajte dodatni snimak: