NOVI UČESNIK LOVE ISLANDA ZGROZIO NACIJU! Proziva ljude sa viškom kilograma i tvrdi da se na suce može bez zaštitnog fakota, mreže poludele
- U 'Love Island Adria' uselio se Stefan, 22-godišnji lični trener iz Novog Sada, koji kaže da je došao da pronađe savršen par.
- Na društvenim mrežama izazvao je burne reakcije zbog snimaka u kojima vređa i ponižava ljude sa viškom kilograma.
Nova epizoda ljubavnog šoua "Love Island Adria" koji je pokorio čitav internet i ubrzo postao najzapaženiji rijaliti ove godine donela je mnoge zaplete u kući i to odmah u startu! U luksuznu vilu na Tenerifima uselio se bombšel Stefan.
Stefan ima 22. godine, dolazi iz Novog Sada i po zanimanju je lični trener. Kako je istakao, došao je u šou da pronađe svog savršenog para, ali kroz zabavu.
Za sebe kaže da živi punim plućima, a da su mu tri glavna aduta - smisao za humor, izgled i to što je dobar zavodnik.
Dobio specijalni zadatak
- Moj prvi zadatak je da devojkama napravim doručak, što je moja specijalnost u kuhinji. Čak sam i posolio jaja, ponosan sam na sebe - rekao je kroz smeh novi bombšel.
On je odabrao da napravi doručak za Loren i Drinu.
- Izvodim Loren i Drinu na doručak - rekao je Stefan drugim ajlenderkama i pokazao im jaja koje im je spremio na "specijalan" način.
Ljudi se zgrozili
Na društvenoj mreži tiktok Stefan ima nalog koji je tokom prošle noći eksplodirao od viralnosti. Većina je zgrožena i ogročena sadržajem koji snimak.
Stefan vređa i ponižava ljude sa viškom kilograma, teoretičar je zavera i ima izjave koje mnogi osuđuju.
Pogledajte dodatni snimak: