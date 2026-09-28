GOGA SEKULIĆ I ZORANA MIĆANOVIĆ ZAKOPALE RATNE SEKIRE! Usledili zagrljaj i poljubac pred svima
Na večerašnjem događaju koji je organizovao Adam Adaktar dogodio se susret Goge Sekulić i Zorane Mićanović, koji je pokazao da između dve pevačice više nema neprijatnosti.
Palo pomirenje
Goga je, u društvu Dejana Milićevića, krenula da napušta objekat kada je nelatela na mlađu koleginicu Zoranu.
Umesto distance, usledio je kratak razgovor, a pevačice su se potom zagrlile i razmenile prijateljski poljubac.
Ovako je došlo do sukoba
Podsetimo, do njihovog sukoba došlo je nakon što je Zorana Mićanović u jednoj emisiji ocenjivala stajlinge koleginica. Gogi Sekulić tada je nižu ocenu i komentarisala njen izgled i modni izbor.
Goga joj nije ostala dužna, pa je javno odgovorila da je u pitanju bio stajling za snimanje spota, a ne kombinacija za svakodnevni izlazak. Tom prilikom je pomenula i da je u Zoraninim godinama izgledala kao top model.
Večerašnji susret pokazuje da su sada odnosi znatno drugačiji, te da je stavljena tačka na njihove ranije nesuglasice.
Inače, Zorana je nedavno progovorila o odnosu sa Gogom Sekulić.
- Nismo se čule. Nisam čula da mi je toliko zamerila, ali dobro. Poštujem starije kolege i koleginice, a ako sam prokomentarisala da mi se nešto ne dopada, ne znači da je lično za nju. Žene koje imaju obline ne stoji im sve, tu i sebe svrstavam. Moja stilistkinja je top model i ona može da obuče sve što poželi, ja ne mogu, jer nisam manekenske građe. Samo treba da budemo svesni sebe. Nisam želela nikog da uvredim, a ako se ona uvredila, izvinjavam joj se ovim putem - rekla je iskreno Zorana tada.