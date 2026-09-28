Slušaj vest

Na večerašnjem događaju koji je organizovao Adam Adaktar dogodio se susret Goge Sekulić i Zorane Mićanović, koji je pokazao da između dve pevačice više nema neprijatnosti.

Palo pomirenje

Goga je, u društvu Dejana Milićevića, krenula da napušta objekat kada je nelatela na mlađu koleginicu Zoranu.

02:18 Goga kod Adama Izvor: Kurir

Umesto distance, usledio je kratak razgovor, a pevačice su se potom zagrlile i razmenile prijateljski poljubac.

Ovako je došlo do sukoba

Podsetimo, do njihovog sukoba došlo je nakon što je Zorana Mićanović u jednoj emisiji ocenjivala stajlinge koleginica. Gogi Sekulić tada je nižu ocenu i komentarisala njen izgled i modni izbor.

1/6 Vidi galeriju Zorana Mićanović nedavno je za medije otkrila da je pretprela vršnjačko nasilje, a sada je gostujući u Amidži šouu otkrila kako je to izgledalo. Foto: Pink, Kurir

Goga joj nije ostala dužna, pa je javno odgovorila da je u pitanju bio stajling za snimanje spota, a ne kombinacija za svakodnevni izlazak. Tom prilikom je pomenula i da je u Zoraninim godinama izgledala kao top model.

Večerašnji susret pokazuje da su sada odnosi znatno drugačiji, te da je stavljena tačka na njihove ranije nesuglasice.

Inače, Zorana je nedavno progovorila o odnosu sa Gogom Sekulić.

1/5 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Antonio Ahel/ATAImages