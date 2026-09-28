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Pevačica Milica Rizo Trajkov posle četiri godine ponovo se pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", te je otkrila da li se je članovi žirija prepoznali posle toliko vremena.

Ona je bila u timu Aleksandra Milića Milija, te je otkrila da je on nije prepoznao jer je znatno smršala.

-Mislim da nije. Oslabila sam 15 kilograma od prethodnog puta tako da mislim da me niko nije prepoznao oseim Đorđa – iskrena je kandidatkinja.

Milica je istakla da je za ovo vreme dosta sazrela u muzičkom smislu.

Foto: Printscreen

-Meni je ovde prelepo i mislim da je ovo moj životni put. Energiju na naki način imam u sebi i prezadovoljna sam. Smatram da sam posle četiri godine sazrela. Znala sam kako da se pripremim i kako da ispravim nedostatke koje sam imala prethodni put – rekla je Milica.

Ona je i pre četiri sezone izvodila performans u prvom krugu, kada je neočekivano zbacila ogrtač koji je tada nosila, a sada je takođe ostala verna toj vrsti izražaja.

-Sve zavisi od pesme koju izvodim. Odluklu o tome donosim sa svojim timom – priznala je Milica.

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