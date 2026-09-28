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Bivša rijaliti učesnica DJ Tamaris i Zoran Đukić otvoreno su prokomentarisali Filipovo učešće u aktuelnoj sezoni, pa otkrili kako gledaju na njegovo ponašanje i dosadašnje izdanje u Beloj kući.

U večerašnjem izdanju ''Pitao BiH za druga'' voditelji su ugostili Zorana Đukića, oca aktuelnog učesnika ''Elite 10'', i DJ Tamaris.

- Ne prepoznajem ga. Nije stigao ni da se odmori. Trebalo mu je vremena da se privikne napolju. - rekao je Zoran.

- Kad ti je bilo lakše da ga gledaš? - pitao je voditelj.

- Njega je interesnatno gledati sem kad dođe utorak na sredu. Tad ga nije interesantno gledati. Sad postoje neke druge stvari. Mi nikada nismo pričali u rijalitiju sem kad je on sam hteo. Nikada nijednog učesnika nije komentarisao ni u pozitivnom ni u negativnom smislu. Ko zna o čemu razmišlja, pa će doneti neki zaključak. - rekao je Zoran.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić i Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen Pink

- Kada si tamo, pod velikim si pritiskom. Filip je iz sezone u sezonu i mora da se odmori. Filip je slobodnjak i nije nabrijan za rijaliti, a Aneli mi deluje da uživa što je iz sezone u sezonu u rijalitiju. - rekla je DJ Tamaris.

- Bebi Dol ga je jednom iskomentarisala i rekla da se njegov nastup zasniva na plejboj zavodnika, a sad se suočava da mora da bude zreliji. Šta ti misliš o tome Zoki? - rekao je voditelj.

- Ovo je zabavni problem. Napolju jeste drugačiji. Ja ga odlično poznajem i znam kako funkcioniše. Trenutna situacija ga pritiska. Ne biraju sredstva i reči da ih razdvoje. Videćemo šta će da se desi u narednom periodu. Ja ne gledam i nemam strpljenja da gledam, ali dobijam neke interesnatne klipove. Rekao je ispred kamere:''Ako ti je dosadno, brak nije rešenje''. - rekao je Zoran.

- Meni Aneli i Filip ne idu zajedno. Aneli je kao tempirana bomba i tu se već razilaze. Nju radi haos, a Filip je više da iskulira. - rekla je DJ Tamaris.

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