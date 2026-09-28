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Pevačica Katarina Grujić pojavila se večeras na okupljanju poznatih u Adaktarovoj vili, u elegantnoj beloj haljini, a malo ko bi pretpostavio da je samo dan ranije imala pravu muku zbog putovanja.

Neplanirana situacija

1/20 Vidi galeriju Katarina Grujić snima spotove Foto: Kurir

Katarina je otkrila da su joj letovi za Beograd bili otkazani, zbog čega je ceo dan provela u Cirihu.

Kako kaže, nije znala šta da radi, a šoping joj ovog puta nije bio opcija jer prodavnice nedeljom nisu radile.

- Juče su mi bili otkazani letovi za Beograd, ostala sam zarobljena u Cirihu i dobro sam danas ovde normalna. Nisam znala šta da radim celi dan, popila sam jedno pivo, nisam mogla da idem u šoping jer nedeljom ne radi. Neplanirani šoping me najviše košta, ode kartica. Da imam milion evra, ja bih milion potrošila. Takve su žene kada im se nešto svidi - rekla je Katarina.

Pevačica je potom otkrila na šta bi bez razmišljanja dala poslednji dinar.

- Poslednji dinar bih dala na Katju, ne desi se da se vratim sa nastupa, a da joj nešto ne kupim što voli. Ne kupujem joj brendirane stvari, glupo mi je da joj kupim patike od 600 evra, a ona ode u parkić i iscepa ih - rekla je ona.

Katarina je odgovorila i na pitanje ko je u njihovom domu zadužen za finansije - ona ili suprug.

- Ja sam zadužena za finansije, žene su bolje u tome - rekla je pevačica.

Otvorila dušu o kolegama na sceni

Kada su u pitanju odnosi sa kolegama, Katarina je nedavno otkrila da je javni posao specifičan jer se poslovni interesi, prijateljstva i konkurencija stalno prepliću. Svesna je da na estradi uvek postoje poređenja oko novih pesama, uspeha i broja nastupa, ali ističe da nema potrebu da se takmiči van scene niti da gleda šta druge pevačice rade.

1/5 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Printscreen YouTube

„Ne moramo svi da budemo najbolji prijatelji. Sasvim je dovoljno da se poštujemo“, jasna je pevačica, koja dodaje da nema nikakav problem da kolegama iskreno čestita na dobrom spotu, pesmi ili velikom koncertu.

Kurir.rs/Telegraf