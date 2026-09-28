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U Beloj kući je tokom dana održana anketa među učesnicima. Oni su dobili zadatak da od svih ljudi izdvoje po troje ljudi koji, po njihovom mišljenju, imaju najmanje samopozdanja.

- Što se tiče ove teme, smatram da osobe koje ovde menjaju dosta partnera nemaju samopouzdanje. Tako da prva osoba je Laura, ona ne može da oduči šta želi, zato ide i ljubaka se sa svima. Druga osoba je Dado, mislim da, ako je već istina, si imao težak život i da to verovatno utiče na tvoje samopouzdanje. Treća osoba je Karlo, ne izgledaš mi kao da imaš neko samopouzdanje, to si i pokazao kada je Uroš u pitanju. - rekao je Karić.

1/6 Vidi galeriju Stefan Karić, bivši učesnik Elite, sada je šesti potpisnik ugovora za učešće u jubilarnoj, desetoj sezoni Elite Foto: Pirntscreen, Pink, Printscreen Pink

U jednom momentu su se ubacili i Laura i Uroš koji su rekli:

- Kariću, kaže Laura da ti je kriv. - dobacio je Uroš.

- Uroše, ti kad god budeš hteo, možeš da dođeš da proveriš, samo povedi drugaricu da može da mi se d*gne. - odgovorio je Karić.

- Evo Laura će. - rekao je Uroš.

- Pa čisto sumnjam da bi mi se na nju d*gao. - rekao je Karić.

1/11 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Promo, printscreen/RTL HR

- Ja ne sumnjam pošto već jeste. - odgovorila je Laura.

- Prva osoba koja nema samopouzdanje je Slađa Poršelina. Mislim da ona žudi za nekim muškarcem koji će je priznati i zavoleti takvu kakva stvarno jeste, a to je kao neku malu devojčicu koja ona nosi u duši ispod ove kučkaste maske. Druga osoba je Laura, mislim da i ona žudi za nekim muškarcem, ali ga ona nikada sa ovim ponašanjem neće dobiti. Treća osoba je Nemanja i smatram da on nema samopouzdanja jer ne sme da priđe devojci koja mu se sviđa. - rekao je Mahir.

- Neću da dužim i da se objašnjavam, tako da prvo mesto je Stefan Karić. Drugo mesto je Čiča Gliša Mateja Matijević i treće mesto je Nenad Aleksić Ša. - rekla je Slađa Poršelina.

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