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Frontmen popularnog muzičkog sastava "Hari Mata Hari", Hajrudin Varešanović, tokom bračne zajednice sa nekadašnjom izabranicom Aidom dobio je dvoje dece – kćerku Nađu i sina Damira. Međutim, čitava javnost godinama je brujala o njegovoj emotivnoj vezi sa izvesnom Majom, iz koje se rodio vanbračni sin Mak, za koga mnogi tvrde da fizičkim izgledom izuzetno podseća na oca.

Pevač je sa svojom prvom suprugom Aidom stupio u brak sa svega 19 godina, dok su dve godine potom postali roditelji kćerke Nađe. U jednom od ranijih intervjua priznao je da je u tom periodu bio previše mlad i nedovoljno spreman za očinsku ulogu. Skoro čitavu deceniju kasnije, tačnije 1994. godine, u braku sa Aidom dobio je i drugog sina Damira.

Foto: Pritnscreen

Međutim, kasnije je isplivalo u javnost da je muzičar dve godine pre toga, odnosno 1992. godine, dobio vanbračnog naslednika Maka. Iako se u medijima decenijama spekulisalo da je sarajevski izvođač za postojanje sina saznao tek znatno kasnije te da je to bio jedan od razloga za raspad njegovog prvog braka, Makova majka Maja razotkrila je istinu.

Ona je naglasila da je Hari od prvog dana znao za svog sina, da ga je odmah priznao pod svojim prezimenom, redovno ih posećivao i aktivno učestvovao u Makovom vaspitanju. Mak se oženio 2017. godine, a upravo je poznati pevač bio glavni organizator svadbenog veselja.

"Ko ti je kriv, sama si birala, ti si izabrala mene, a ne ja tebe"

Govoreći o prirodi svog prvog braka za magazin "Puls" 2006. godine, Hari je sasvim otvoreno opisao svoj odnos sa suprugom Aidom i poroke koji ga prate kroz karijeru:

1/5 Vidi galeriju Hari Mata Hari Foto: Kurir, Nemanja Nikolić, Printscreen

"Jedino se nisam spasao žena, a to je jedan od nusprodukata koji ide uz muziku, i to mi je najdraži porok. Sa suprugom sam imao malih trzavica, ali retko. Uvek joj kažem: "Ko ti je kriv. Sama si birala. Ti si izabrala mene, a ne ja tebe". Ja sam već sa 20 godina bio definisan kao muzičar i moj životni put se znao. Mada, sve se u životu može prebroditi i prevazići. Sa suprugom sam ostao u braku, kompromisnom braku. Zbog dece"

Muzičar je tada priznao da je u tom kompromisnom braku ostao zbog dece, pre nego što se nakon razvoda od Aide 2010. godine oženio Jasminkom, sa kojom je godinama živeo na relaciji Sarajevo–Minhen.

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