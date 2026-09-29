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Aleksandar Aca Sofronijević uspeo je sa svojim orkestrom da ostvari neverovatan uspeh. On je jednom prilikom priznao da je dosta rizikovao u karijeri, ali da se nikada nije plašio neuspeha.

Aleksandar Sofronijević nam je tada rekao da je tokom pandemije svu ušteđevinu uložio u studio iako su mu mnogi govorili da to nije pametna ideja.

- Oprema je iz različitih delova sveta i zahvalan sam ljudima koji su mi to sve omogućili, jer je sve bilo papreno skupo. U periodu korone potrošio sam sve što sam imao na računima. Verovao sam da će sve da prođe, da ćemo ponovo početi da sviramo i nisam se ničega nikada plašio – rekao nam je on tada.

1/5 Vidi galeriju Aca Sofronijević džentlmen Foto: RAB Srbija, BoBa Nikolić, Jakov Simović i Jelena Babić

- Nikada nisam imao finansijski cilj u muzici, a svi smo krenuli “trbuhom za kruhom“ i svi se trudimo da zaradimo što više to je u prirodi, ali nikada me to nije vuklo i određivalo pravac u kom ću da idem. Očekujem da se u drugoj polovini života mnogo više bavim svojom karijerom i muzikom, da sviram privatne događaje, ali da sve pretvorim u kvalitetne događaje i koncerte. Ne znam do kad ću i šta ću, ali 2009. godine kada smo počeli da sviramo iza Saše Popovića u čuvenoj emisiji “Narod pita“, ponedeljkom koja je išla rekao sam kolegi tada što bi bilo dobro da ostanemo još nekih godinu dana, a izašao sam iz “Granda“ 2022. godine tako da sve to pratiš. Najbitnije što sam naučio od Saše Popovića jeste kako da traješ u ovom poslu, a nikada čovek ne može sam, već tim pobeđuje i to je moja glavna floskula i uvek gledam ljude da vodim kao pravi lider, a ne kao neki šef.

Tajna bakšiša

On je govorio i o bakšišu na veseljima i otkrio zbog čega muzičari često vraćaju novac organizatorima.

- Svirao sam par romskih događaja i meni je bilo super. Svako ima svoje vreme i novac za koji ljudi dolaze da rade, a ima mnogo velikih zvezda. Nakon toga bakšiš ide kod tih ljudi koji su tu platili, a sa pevačima je dogovoren fiksni iznos. Tako da nema šta da se buniš da je neko uzeo bakšiš. Oni jako vole muziku i uživaju u tome i super su mi iskustva i divni su ljudi i poštuje ljude koje su zvali. Stvar je prosta, ako smo se dogovorili da radimo za fiksnu cenu, sve preko toga nije tvoje jer si rekao sa koliko si zadovoljan i to nosiš kući – rekao je on, a onda se osvrnuo i na neprijatnosti zbog bakšiša koji deli sa drugim kolegama.

1/5 Vidi galeriju Aca Sofronijević Foto: Kurir Televizija, AS STUDIOTON Sound Production

- Nisam imao neku vrstu neprijatnosti da neko uzima novac od nas, može samo da se desi da se ne razumeš sa nekim u prvom trenutku, ali ne i da imaš neku vrstu problema. Ljudi su poštovali orkestar, kolege i moram da ispričam jednu stvar, a to je par puta kada smo radili sa Vericom Šerifović ona nam je donela neke kiflice i mi smo se oduševili, posle toga kada smo opet radili zajedno ona nam je donela punu korpu kiflica. Sve kolege su divne i svi ti ljudi su napravili karijere i drago mi je što sam mogao da učim od njih i zajedno sa njima.