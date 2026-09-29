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Pevačica Milica Ristić, bivša supruga vaterpoliste Nikole Rađena, nedavno je postala majka po drugi put i na svet donela sina Viktora, a sada je prvi put javnosti pokazala i muškarca sa kojim je dobila naslednika.

Povod za objavu bio je rođendan njenog emotivnog partnera, a Milica je na društvenim mrežama podelila fotografije sa intimne porodične proslave. Sudeći po svećicama sa brojem 25 na torti, njen izabranik je znatno mlađi od nje. Kako je pevačica rođena 1992. godine, razlika između njih je oko devet godina.

Na stolu se mogao videti raskošan buket crvenih ruža, dok je posebnu pažnju privukla bela rođendanska torta ukrašena crvenim srcima i figuricom bebe u plavoj benkici.

Ipak, najviše emocija izazvala je poruka ispisana na torti, posvećena novopečenom tati:

„Tata, mama ove godine nije stigla da ti kupi poklon, pa ti je donela mene! Srećan rođendan želimo ti ja, mama i bata Aleksej!“

Ovom objavom Milica je prvi put pokazala lice svog partnera, kojeg je do sada čuvala daleko od očiju javnosti, a porodični prizori i emotivna poruka privukli su veliku pažnju njenih pratilaca.

1/4 Vidi galeriju Milica Ristić Foto: Pritnscreen/Instagram

"On je romantičniji od mene"

Milica je srećna u ljubavi, ali o partneru nije mnogo želela da detaljiše. Ipak nije krila, da ga je porodica odlično prihvatila.

- Nije iz moje branše. O sreći se ćuti. Porodica je sve fenomenalno prihvatila. Nisam se plašila suda, i moja strana porodice i njegova strana porodice su normalni ljudi. Moji su zapravo i bili u početku da ne treba da se osamim, jer prošlo već dosta i vremena. Bili su mi podrška da ja napravim korak ka tom upoznavanju pošto su bili upućeni u sve.

Milica za sebe kaže da nije previše romantična, ali njen partner jeste.