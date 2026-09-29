Slušaj vest

Bokser Veljko Ražnatović, sin muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović, ponovo je privukao pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama, ovoga puta porukom koja govori o veri, zahvalnosti i onome što čovek u životu zaista treba da ceni.

Veljko je i ranije često isticao koliko su mu važni porodica, tradicija i duhovne vrednosti, a sada je sa pratiocima podelio kratku, ali snažnu poruku koja je mnoge navela na razmišljanje.

„Sve što danas imaš, nekada je bila molitva“, glasila je objava koju je Veljko podelio na svom Instagram profilu.

Njegove reči ubrzo su privukle pažnju pratilaca, a poruka o zahvalnosti i ostvarenim željama naišla je na brojne reakcije na društvenim mrežama.

Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

"Jedem samo ono što sam uzgajam"

Podsetimo, Veljko Ražnatović poseduje i farmu prasića, a isti biznis je i njegova majka odlučila da pokrene na Avali gde je nedavno kupila plac.

Veljko Ražnatović godinama sa sinovima i suprugom Bogdanom Ražnatović živi u Titelu, a jednom je prilikom pričao o biznisu koji je razvio.

- Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on jednom prilikom, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je on u "Laganom potkastu".

Veljko u selu Stara Božurna ima plac na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata.