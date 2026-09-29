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Na društvenim mrežama su se pojavile informacije da je Jelena Karleuša prekinula poslovnu saradnju i višegodišnje prijateljstvo sa producentom, menadžerem i prijateljem Zoranom Birtaševićem.

Jelena isprva nije htela da komentariše čaršijske navode i priče, ali se na kraju ipak oglasila i rešila da progovori o svemu i stavi tačku na sva nagađanja.

- Mnogo bolesnih gluposti je napisano o meni, mom poslovnom i privatnom životu na X-u. U poslednjih nekoliko dana pogotovo. Moje fanove treba da interesuje samo moja karijera i ono što im kao umetnik pružam a čini mi se da je to baš dosta. Sve drugo, što se tiče mojih poslovnih odluka, sa kim sarađujem, sa kim ne i zašto, nije nešto što treba javnost da opterećuje. Ako budem imala potrebu da podelim neke detalje o tome, to će biti kulturno i dostojanstveno - napisala je Karleuša i dodala da sebe smatra dobrim čovekom.

- Sebe smatram izuzetno dobrim čovekom koji ljudima čini samo dobro, pored mene rastu i postaju uspešni. Svako ko više ne sarađuje sa mnom, za to postoji moj ozbiljan poslovni razlog, ne treba nasedati na izlive ludila nekakvih umobolnika iz rijalitija koji sa mojim životom nemaju dodirne tačke sem opsesije.

1/7 Vidi galeriju Zoran Birtašević i Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Takođe, ljudi koji gube imaju i pravo da se ljute. Kada je reč o mom privatnom životu takodje moram da naglasim da reč privatno znači da ne treba javnost time da se bavi sem ako ja ne odlučim da iznesem neke činjenice. Samo ja i mogu da ih znam, zar ne? Nikakvih “uzimanja, otimanja” i ostalih gluposti nije bilo jer ljudi nisu stvari da se otimaju i šta još nisam pročitala. Iskreno, nasmejalo me je! Uživajte u vašim lepim životima, u mojim pesmama, biće ih uskoro još mnogo i želim vam divan dan! Poljupci iz Milana - napisala je Jelena Karleuša na "X".

Ko je Zoran Birtašević

Iako nije estradna ličnost, Zoran je tokom godina postao dobro poznat javnosti upravo zahvaljujući saradnji sa Karleušom. Njegova uloga vremenom se širila, pa se u medijima navodio kao njen menadžer, PR, producent i kreativni direktor. Sam Birtašević je u jednom intervjuu govorio da je bio zadužen i za kreativni deo njenih koncerata i projekata.

Posebno veliki posao odradio je na albumima „Alfa“ i „Omega“, koji su objavljeni 2023. godine. U vreme njihovog izlaska govorio je o kreativnom konceptu, vizuelnom identitetu i projektima koji su pratili nove pesme, dok ga je Karleuša kasnije opisivala kao jednog od ključnih ljudi kada je reč o njenoj video-produkciji.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Zoran Birtašević Foto: Printscreen, Printscrren, Instagram/zoranbirtasevic, Printscreen Instagram

Zanimljivo je da estradni posao nije bio ono za šta se prvobitno školova. Iako je po obrazovanju diplomirani farmaceut Beogradskog univerziteta, Birtašević se nikada nije bavio tom strukom.

Svu svoju energiju usmerio je na estradu i postao Jelenin menadžer, producent, PR, kreativni direktor i vizuelni ideolog.

Tokom više od decenije saradnje, radio je na najzahtevnijim projektima, uključujući velike koncerte, vizuelne identitete i albume. Zbog rada u senci, fanovi su ga ponekad neopravdano optuživali za poslovne odluke ili odlaganje muzičkih izdanja, dok je on ostajao njen najverniji saradnik.

Oslonac u najtežim trenucima

Karleuša je u više navrata isticala da njen odnos sa Birtaševićem prevazilazi poslovne okvire i da ga doživljava kao rođenog brata.

- Malo ko od nas ima tu sreću da upozna prijatelja za čitav život, prijatelja koji se žrtvuje i bori za nas kao otac, brat… Prijatelja u dobru, a najviše u zlu. Imala sam tu sreću, upoznala sam čoveka koji mi je postao najveći oslonac, podrška, saborac i brat - govorila je pevačica, naglašavajući da se za nju niko nije bavio tako strastveno osim njene pokojne majke Divne i tetke.

- Zoran me neće izdati, ali će me vrlo osuđivati i vrlo kritikovati. Niko se ne svađa kao Zoran i ja, jer se bukvalno na krv i nož svađamo. Ja znam da budem destruktivna, on ima vrlo konstruktivnu energiju. Negde taj plus i minus daje jednu dobru fuziju velikog rezultata na terenu - govorila je Karleuša u "Bunkeru".

Porodična bliskost