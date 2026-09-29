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Pevačica Goca Božinovska već godinama uživa daleko od gradske vreve u luksuznoj vili u Surčinu, čija se vrednost, prema navodima medija, procenjuje na čak 700.000 evra. Prostrano imanje, koje je nasledila nakon smrti supruga Zorana Šijana, za nju ima posebnu emotivnu vrednost, a danas ovaj porodični dom deli sa sinom Mirkom Šijanom, snajkom Bojanom i unucima Zoranom i Vukanom.

Foto: Instagram

Dvospratna vila uređena je u raskošnom stilu, a u enterijeru dominiraju zlatni detalji i luksuzni komadi nameštaja. Posebno se izdvaja veliki kristalni luster koji privlači pažnju čim se zakorači u dom, dok je Goca vodila računa da, uprkos raskoši, prostor bude topao, udoban i prilagođen životu čitave porodice.

Egzotični raj u dvorištu: Bazen, palme i stabla banane

1/6 Vidi galeriju GOCA BOŽINOVSKA ŽIVI KAO GROFICA U VILI OD 700.000 €! Nameštaj joj sav od ZLATA, lusteri sa stotinu kristala, bazen usred dvorišta Foto: FOTO KURIR, Marina Lopičić

Kako bi sačuvala svoj mir, vila je od radoznalih pogleda zaštićena visokom ogradom i drvoredima. U prostranom dvorištu nalazi se veliki bazen neobičnog oblika okružen zelenilom, koji tokom leta predstavlja centralno mesto za porodična okupljanja.

Oko bazena dvorište je popločano kamenom, dok je ostatak prekriven travnjakom na kom se dečaci bezbrižno igraju. Poseban egzotičan pečat čitavom eksterijeru daju posađena stabla banane, palme, kao i ležaljka sa baldahinom namenjena za porodični odmor i uživanje.

Goca Božinovska: "Ovaj dom čuva moje najlepše uspomene"

1/5 Vidi galeriju GOCA BOŽINOVSKA ŽIVI U VELELEPNOJ VILI! Sve je od čistog ZLATA, svaki kutak papreno plaćen, ovako nešto nema ni na DVOROVIMA FOTO Foto: FOTO KURIR

Pevačica je otvoreno govorila o tome koliko je vezana za svoje imanje u Surčinu, gde živi dve decenije.

— Ovde sam 20 godina i navikla sam na Surčin jer sam i pre useljenja devet godina živela u ovom kraju. Upravo ovaj dom čuva najlepše uspomene koje imam, posebno one vezane za mog pokojnog supruga, rođenje naše dece, njihovo detinjstvo... Nikad, ali nikad se ne bih iselila iz njega. Ovde je moja sreća - rekla je jednom prilikom.

Varao je sa drugaricom

1/8 Vidi galeriju Pevačica Goca Božinovska bila je u braku sa jednim od žestokih momaka beogradskog asfalta i šampion Evrope u kik-boksu, Zoranom Šijanom, kojem je rodila dvoje dece Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Inače, Goca Božinovska je u braku sa Zoranom Šijanom dobila dvoje dece, ćerku Zoranu i sina Mirka, a suprug ju je svojevremeno varao sa njenom prijateljicom Goranom.

Zoran i Gorana dobili su čak i vanbračnog sina.

- Ta žena mi je uništila porodicu, ceo život. Bilo je teško, ali ne vraćam se na staro. Odlučila sam da više ne trošim vreme i živce na nepotrebne stvari. Toliko sam dragih i voljenih ljudi koji mi nedostaju izgubila, tako da neke stvari nisu ni približno bolne kao te. Mogu samo da kažem da ona i ja nismo u svađi i da je među nama sve okej. Šta je bilo, bilo je. Treba se radovati, a ne tugovati i vraćati film u prošlost. Uvek sam bila tolerantna i praštala, pa tako i njoj. Oprostila sam, ali nisam zaboravila. Jedno je sigurno, moj Zoran je bio uz mene do kraja - rekla je pevačica jednom prilikom za domaće medije.