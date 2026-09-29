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Poznata pevačica Maja Odžaklijevska pre nekoliko godina odlučila je da se povuče sa estradne scene i gradski život zameni mirnijom svakodnevicom u prirodi, daleko od buke i svetla reflektora. Ipak, detalji iz njenog privatnog života i danas intrigiraju javnost, a posebno činjenica da je, prema sopstvenim rečima, iza sebe imala čak 12 „takozvanih brakova“.

Foto: Printscreen RTS

Maja nikada nije krila da u emotivnim odnosima nije bila spremna na kompromise po svaku cenu. Čim bi partner počeo da joj zvoca ili bi njegovo ponašanje prešlo granicu onoga što je želela da trpi, pevačica bi, kako je svojevremeno ispričala, vezu završavala bez mnogo premišljanja.

„Imala sam dvanaest takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja strpam sve stvari u kese za đubre i kažem: 'Stvari su ti ispred.' Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: 'Jedan se otegao, drugi se protegao”, pričala je ona svojevremeno.

Posvetila se unuku

1/6 Vidi galeriju Maja Odžaklijevska Foto: Printscreen, Exkluziv, Printscreen RTS, Pritnscreen/RTS

Nakon povlačenja sa scene, njen najveći fokus i radost jeste unuk Luka, kome je dijagnostikovan autizam. Pevačica je bila prva koja je primetila da je dečaku potrebna stručna pomoć kada je imao samo dve godine:

„Luka je imao dve godine kada sam videla da sa njim nešto nije u redu. Predložila sam ćerki da ga vodimo u Institut za decu ometenu u razvoju, a ona mi je rekla: 'Ajde, mama, molim te, ne izmišljaj'. Rekla sam joj da znam da je teško svakoj majci da prihvati da sa njenim detetom nešto nije u redu, ali da moramo to da uradimo. Mislila sam da je bolje da ispravljamo to što treba da se ispravi dok je još mali”.