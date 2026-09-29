Slušaj vest

Usred emisije u Beloj kući došlo je do žestokog okršaja koji je potpuno promenio atmosferu za crnim stolom. U centru pažnje našli su se Filip Car i Anđela Đuričić, a nakon što je Car izneo svoj stav o njenoj prošlosti, Anđela nije uspela da zadrži emocije i završila je u suzama.

Screenshot 2026-09-21 162032.png
Foto: Printscreen

Tokom emisije koju je vodio Milan Milošević, Car je dobio reč i bez zadrške prokomentarisao aktuelna dešavanja među učesnicima, a potom se osvrnuo i na Anđelino ponašanje tokom njenog ranijeg učešća u rijalitiju.

U jednom trenutku u raspravu se uključio i Ivan, koji je Caru postavio direktno i provokativno pitanje – da li smatra da je Anđela tokom „Zadruge 6“ bila ku***.

"Meni govore da sam..."

Ove reči su duboko pogodile Anđelu, koja nije mogla da se suzdrži i briznula je u plač pred svima.

— Tri momka sam u životu imala, a meni govore da sam ku*** — odbrusila je Anđela kroz suze u Eliti 10.

Sukob i reakcije zadrugara

Anđela Đuričić i Filip Car Foto: ATA images, Printscreen, Nemanja Nikolić, ATA images

Car se tu nije zaustavio, već je optužio Ivana za licemerje, istakavši da je ranije podržavao Anđelu tokom njenog odnosa sa Zvezdanom, dok se sada njegovo mišljenje drastično promenilo.

U odbranu su se uključili i drugi zadrugari. Karić je naglasio da je situacija ružna i da je Anđela imala loš postupak, ali da nije ono kako je nazivaju, dok je Uroš dodao da niko ne može opravdati takve reči.

- Ti si podržavao Anđelu tokom njenog odnosa sa Zvezdanom, dok sam se ja sa njim svađao. Ti si, Ivane licemer, jer se sada tvoje mišljenje veoma razlikuje od tog koje si imao ranije - rekao je Car.

- Ovo je sad ružno jer je Ivan izazvao Cara da kaže da je Anđela ispala tada ku***. Nije to, imala jeste loš postupak, ali ku**** nije ispala tada - rekao je Karić.

- Ne može niko nikog da navede da to da nekog nazove ku***- dodao je Uroš.

Ne propustiteRijalitiANĐELA I CAR BILI INTIMNI?! Bivša rijaliti učesnica otkrila šta su radili na moru
Anđela Đuričić Filip Car
RijalitiGASTOZ IZNЕO DETALJE ZAJEDNIČKE NOĆI SA ANĐELOM PRE NJENOG ULASKA U ELITU 10! Evo šta je tražila da uradi za nju: Svim silama je pravdao...
gastoz.jpg
Rijaliti"LETOS SAM VIDEO DA..." Car priznao emocije Anđeli, a sada se oglasio njegov prijatelj
Anđela Đuričić Filip Car
StarsGASTOZ PRED SVIMA PRIZNAO OSEĆANJA PREMA SANJI MARINKOVIĆ! Njena reakcija ostavila sve u šoku: Drago mi je što više nisi sa Anđelom, ona je...
555.jpg
Rijaliti"ANĐELA JE CARU GLAVNI PIK, NAJIDEALNIJA MU JE ZA RIJALITI" Anđelo Ranković otkrio Filipov plan: U sve umešana Aneli
WhatsApp Image 2026-07-21 at 02.34.42.jpeg
RijalitiFILIP CAR PRIZNAO DA JE ZALJUBLJEN U ANĐELU ĐURIČIĆ: Ona je sve ono čemu ja težim! Ona u šoku
Anđela Đuričić Filip Car

00:26
Anđela Đuričić drama na letu završila u Albaniji Izvor: instagram/andjeladjuricicc