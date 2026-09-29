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Usred emisije u Beloj kući došlo je do žestokog okršaja koji je potpuno promenio atmosferu za crnim stolom. U centru pažnje našli su se Filip Car i Anđela Đuričić, a nakon što je Car izneo svoj stav o njenoj prošlosti, Anđela nije uspela da zadrži emocije i završila je u suzama.

Foto: Printscreen

Tokom emisije koju je vodio Milan Milošević, Car je dobio reč i bez zadrške prokomentarisao aktuelna dešavanja među učesnicima, a potom se osvrnuo i na Anđelino ponašanje tokom njenog ranijeg učešća u rijalitiju.

U jednom trenutku u raspravu se uključio i Ivan, koji je Caru postavio direktno i provokativno pitanje – da li smatra da je Anđela tokom „Zadruge 6“ bila ku***.

"Meni govore da sam..."

Ove reči su duboko pogodile Anđelu, koja nije mogla da se suzdrži i briznula je u plač pred svima.

— Tri momka sam u životu imala, a meni govore da sam ku*** — odbrusila je Anđela kroz suze u Eliti 10.

Sukob i reakcije zadrugara

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: ATA images, Printscreen, Nemanja Nikolić, ATA images

Car se tu nije zaustavio, već je optužio Ivana za licemerje, istakavši da je ranije podržavao Anđelu tokom njenog odnosa sa Zvezdanom, dok se sada njegovo mišljenje drastično promenilo.

U odbranu su se uključili i drugi zadrugari. Karić je naglasio da je situacija ružna i da je Anđela imala loš postupak, ali da nije ono kako je nazivaju, dok je Uroš dodao da niko ne može opravdati takve reči.

- Ti si podržavao Anđelu tokom njenog odnosa sa Zvezdanom, dok sam se ja sa njim svađao. Ti si, Ivane licemer, jer se sada tvoje mišljenje veoma razlikuje od tog koje si imao ranije - rekao je Car.

- Ovo je sad ružno jer je Ivan izazvao Cara da kaže da je Anđela ispala tada ku***. Nije to, imala jeste loš postupak, ali ku**** nije ispala tada - rekao je Karić.

- Ne može niko nikog da navede da to da nekog nazove ku***- dodao je Uroš.