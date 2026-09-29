OD 3 ZADRUGE UZELA 310.000 € I AUTO, A ONDA UPALA U DUGOVE! Kršila pravila, ostala bez hiljade evra, a onda sa Markom napravila mašinu za pare
Luna Đogani otkrila je da li joj je "Pink" u potpunosti isplatio honorar za učešće u rijalitiju "Zadruga", u kom je provela tri sezone.
Gostujući u podkastu kod Boki 13, Luna Đogani se osvrnula na finansijske detalje svog boravka u rijalitiju i otkrila da li je dobila sav novac koji je ugovorila.
— Da! Imala sam kazne, kad kršiš pravila oduzima ti se honorar, ali ovo sve što sam dogovorila i ispoštovala, sve sam dobila — rekla je Luna.
Ukupno 310.000 evra u rijalitiju
Luna je u prvu sezonu "Zadruge" ušla 2017. godine i osvojila drugo mesto. Iz rijalitija je izašla bogatija za 40.000 evra i automobil vredan 19.000 evra, koji je poklonila svom ocu Gagiju Đoganiju.
Već u "Zadruzi 2" ugovorila je znatno veći honorar i odnela pobedu, zaradivši ukupno 170.000 evra — 120.000 evra za 10 meseci boravka i 50.000 evra kao nagradu za osvojeno prvo mesto.
Iako je zaradila ogromnu svotu, Luna je priznala da je novac spiskala ulagajući u nekretninu i pevačku karijeru, zbog čega je ušla u dugove od 25.000 evra. To je bio i glavni razlog njenog ulaska u "Zadrugu 3" u martu 2020. godine, gde je za četiri meseca boravka imala ugovoren honorar od 100.000 evra.
Kada se podvuče crta, Luna je učešćem u sve tri sezone rijalitija zaradila ukupno 310.000 evra i automobil.
"Nisam bila svesna kamera"
Govoreći o svom prvom učešću i vezi sa Slobom Radanovićem, Luna je istakla da u rijalitiju uopšte nije bila svesna da je snimaju.
— Uopšte nisam bila svesna situacije dok sam bila unutra. Kao da sam u nekom univerzumu, u nekom drugom svetu, uopšte nesvesna kamera. Prepustila sam se svojim emocijama, nečemu što sam osećala da je iskreno i da će biti vredno svega u šta sam se upustila — ispričala je ona za Blic.
Od Jutjuba zaradili više od 400.000 evra
Nakon rijaliti karijere, Luna je sa suprugom Markom Miljkovićem pokrenula posao na internetu, koji im danas donosi ogromne prihode.
U 2025. godini, njih dvoje su od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili više od 400.000 evra. Njihov prvi kanal, pokrenut 2020. godine, ostvario je 118 miliona pregleda, dok je drugi kanal lansiran u maju 2024. godine (na kom emituju podkast) dostigao 43 miliona pregleda.
Sa ukupno 161 milionom pregleda i prosečnom zaradom od 800 do 1.000 evra na milion pregleda, računicom se dolazi do cifre od preko 400.000 evra zarade tokom jedne godine.