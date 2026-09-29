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Luna Đogani otkrila je da li joj je "Pink" u potpunosti isplatio honorar za učešće u rijalitiju "Zadruga", u kom je provela tri sezone.

Gostujući u podkastu kod Boki 13, Luna Đogani se osvrnula na finansijske detalje svog boravka u rijalitiju i otkrila da li je dobila sav novac koji je ugovorila.

— Da! Imala sam kazne, kad kršiš pravila oduzima ti se honorar, ali ovo sve što sam dogovorila i ispoštovala, sve sam dobila — rekla je Luna.

1/8 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

Ukupno 310.000 evra u rijalitiju

Luna je u prvu sezonu "Zadruge" ušla 2017. godine i osvojila drugo mesto. Iz rijalitija je izašla bogatija za 40.000 evra i automobil vredan 19.000 evra, koji je poklonila svom ocu Gagiju Đoganiju.

Već u "Zadruzi 2" ugovorila je znatno veći honorar i odnela pobedu, zaradivši ukupno 170.000 evra — 120.000 evra za 10 meseci boravka i 50.000 evra kao nagradu za osvojeno prvo mesto.

Iako je zaradila ogromnu svotu, Luna je priznala da je novac spiskala ulagajući u nekretninu i pevačku karijeru, zbog čega je ušla u dugove od 25.000 evra. To je bio i glavni razlog njenog ulaska u "Zadrugu 3" u martu 2020. godine, gde je za četiri meseca boravka imala ugovoren honorar od 100.000 evra.

Kada se podvuče crta, Luna je učešćem u sve tri sezone rijalitija zaradila ukupno 310.000 evra i automobil.

"Nisam bila svesna kamera"

Govoreći o svom prvom učešću i vezi sa Slobom Radanovićem, Luna je istakla da u rijalitiju uopšte nije bila svesna da je snimaju.

— Uopšte nisam bila svesna situacije dok sam bila unutra. Kao da sam u nekom univerzumu, u nekom drugom svetu, uopšte nesvesna kamera. Prepustila sam se svojim emocijama, nečemu što sam osećala da je iskreno i da će biti vredno svega u šta sam se upustila — ispričala je ona za Blic.

1/6 Vidi galeriju Luna u prvoj sezoni Zadruge Foto: Printscreen

Od Jutjuba zaradili više od 400.000 evra

Nakon rijaliti karijere, Luna je sa suprugom Markom Miljkovićem pokrenula posao na internetu, koji im danas donosi ogromne prihode.

U 2025. godini, njih dvoje su od svoja dva zajednička Jutjub kanala zaradili više od 400.000 evra. Njihov prvi kanal, pokrenut 2020. godine, ostvario je 118 miliona pregleda, dok je drugi kanal lansiran u maju 2024. godine (na kom emituju podkast) dostigao 43 miliona pregleda.

1/15 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES