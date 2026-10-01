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Pevača Vukašina Brajića svi znaju iz popularnog rijalitija "Operacija trijumf". Kao mladi muzičar osvojio je srca mnogih devojaka, a nakon rijalitija gotovo potpuno se povukao iz javnosti.

"U pokušaju sebi da oduzmem život..."

Naime, Vukašin je jednom prilikom otkrio da je sebi prošle godine pokušao da oduzme život.

- Ja sam bio u visokofunkcionalnoj depresiji, koja nije mogla da se primeti. Bežao sam u posao, toliko sam radio da ne bih osećao tu teskobu. Kada si u depresiji nemaš nikakav osećaj ni za šta, nije ti žao što će majka da ti plače ako te nema, nije ti žao, jednostavno želiš da se desi nešto. Sad imamo gomilu nekih popularnih bolesti na Instagramu, to nisu stvari za šalu, ali hoću da kažem ljudima da se to dešava, da je to stvarno, a ja sam završio na ispiranju u pokušaju da sam sebi oduzmem život, za prošlu Srpsku Novu godinu na VMA. To je momenat u kome sam ja shvatio da tamo sa druge strane nema ničega, a ako ovde nema ničega, bar nešto može da se desi. To je momenat kada sam ja shvatio da ja to više nikada neću da pokušam - ispričao je Vukašin u podkastu "Pričaonica Sanje Ćulibrk", a mnogi su primetili i da se Vukašin vizuelno dosta promenio, te ga je malo ko prepoznao "na prvu".

Dodatni posao

Podsetimo, Vukašin Brajić, o čemu je pre par godina govorio za Kurir.

- Ja nisam zamenio muziku kriptom, ja sam paralelno sa muzikom u tehnologiji i to od svojih studentskih dana.

Vukašin Brajić Foto: Marina Lopičić, Andreja Damnjanović, Kurir Televizija

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

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STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV