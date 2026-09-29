Slušaj vest

Nekadašnja zvezda muzičkog šoua “Operacija trijumf” Nina Petković, pre nekoliko godina mogla je da nastrada snimajući spot.

Nina Petković je pre mnogo godina snimala spot za pesmu "Kiša” kada se umalo desila tragedija.

"Od straha sam se ukočila"

- Na snimanju je bilo jako dinamično, pogotovo trenutak u kom su mi viknuli “Makni se, ide voooz !!!! A ja kažem -ahahha, dobra fora… Okrenem se i vidim voz na 30-tak metara, koji mi ide u susret. Što je najgore, od straha sam se ukočila i nisam se micala. Na sreću prijatelj me je povukao i spasio život.

Ali, nećemo o tome šta je moglo biti, već o tome šta će biti. Dakle, ostala nam je još jedna destinacija da se snimi jer u jednom danu nismo mogli obići sve što smo zamislili, onda montaža i konačno uživanje - rekla je tada Nina.

Foto: Printscreen/YT

Bila zaglavljena na kruzeru

Inače, za vreme korona virusa Nina Petković je 2020. godine bila zaglavljena na kruzeru koji je bio usidren kod Tenerifa.

Nina u ispovesti za "Radio slobodnu Evropu" ispričala je kako izgleda njena svakodnevnica dok je bila zatvorena na kruzeru više od dva meseca.

- Ja sam na ovom brodu od 21. januara. Dobila sam ponudu da nastupam na brodu koji prima 6.400 gostiju. Bilo smo na Kanarskim ostrvima, Las Palmasu kada je sve to počelo. Ugovor o radu nam je istekao, ali zbog svega što se izdešavalo ostali smo na kruzeru - govorila je tada Nina i ispričala da su se i poslednji gosti sa kruzera iskrcali i da je na brodu ostala usamljena posada koja ima svakodnevne zdravstvene provere.

- Niko na brodu nije bio zaražen. Mi smo zatvoreni već mesec dana, niko ne može da uđe na brod ni da izađe. Sve je pod kontrolom. Svakog dana nam se proverava temperatura i vodi se evidencija o zdravlju svakog člana posade - objašnjavala je tada Nina.

Foto: Kurir Televizija, YouTube/Printscreen

Na pitanje kako podnose izolaciju i kako provode vreme samotna posada na ovom ogromnom brodu sa kog mogu da vide egzotične prizore, ali ne i da im priđu, Nina odgovara da je simbolično odgovor u muzici.

- Imali smo desetak dana izolacije kada su veća okupljanja bila zabranjena dok ne prođe taj kritičan period. Ali sada, iako nema gostuju, ima dosta posade pa imamo dosta aktivnosti, koje su i poželjne. Imamo moj bend i ja nastupe za posadu - pričala je pevačica.

kurir.rs/blic