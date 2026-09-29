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Ne prestaje dugogodišnja sudska saga između Nikoline Pišek i njenog svekra iz Beograda Miše Grofa.

Miša, kako prenose hrvatski mediji, nije ispoštovao dogovor kojim se televizijska voditeljka odrekla skupocenih umetnina iz Beograda u vlasništvu svog pokojnog supruga, beogradskog kolekcionara umetnina Vidoja Ristovića, koji je iznenada preminuo u 44. godini u maju 2022. godine.

Prema dogovoru, Miša je trebalo da odustane od svojih potraživanja oko luksuzne vile na zagrebačkim Šestinama, površine od oko 400 m², koja se prostire na zemljištu od oko 1.500 m², a procenjena je na 1,7 miliona evra.

Oko te se vile voditeljka sudski spori na zagrebačkom Opštinskom građanskom sudu s Vidojevom ćerkom iz prvog braka. Na vili je zbog tužbe aktuelna sudska zabeležba, pa Nikolina ne može da proda skupocenu nekretninu te trenutno sa svojom ćerkom iz braka s Vidojem živi u blizini kao podstanarka, prenosi Slobodna Dalmacija.

1/11 Vidi galeriju Pogledajte kako izgleda Nikolina Pišek u petoj deceniji Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

"Dala sam sve od sebe"

Podsetimo, Nikolina je u velikom intervjuu za Kurir rekla da je sve dala od sebe da izgladi odnose sa Mišom Grofom.

- Ne bih rekla da je okej. Mislim da je vrlo ne okej. Ali sada šta god da kažem moglo bi biti... tako da neću izgovoriti. Ali ne, nije okej - rekla je Pišekova.

- Ja sam dala sve od sebe. Mislim, postoje i pisani tragovi, tragovi na sudu, gde sam ja zaista dala sve od sebe. Ali eto, to je to što mogu reći.

Potom je iskreno odgovorila da li pokušava da ostvari komunikaciju sa njim.

- Ja pokušavam, ali ne uspevam. Nema komunikacije. Nema komunikacije ni između moje kćeri, odnosno unuke, i njih. Nemamo komunikaciju - zaključila je voditeljka.

Izdala vilu za 8.000 €

Nikolina je tu vilu izdala influenserki Morani Mamić! Ona boravak u ovoj nekretnini mesečno verovatno papreno plaća, pošto je poznato da je Pišekova tražila čak 8.000 evra za najam preko jedne agencije za nekretnine.

Pišekova je vilu kupila s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem, a tamo su planirali zajednički život. Nakon njegove smrti u maju 2022, nekretnina se u jednom trenutku našla i u prodaji. Prema ranijim medijskim napisima, za nju se tražilo 1,7 miliona evra. Posle se pojavila i na tržištu za iznajmljivanje, gde je mesečna najamnina najpre iznosila 6.000, a kasnije 8.000 evra.

Posebno se ističe otvoreni dnevni prostor, ali i veliki luster težak oko 300 kilograma. Pažnju je ranije privuklo i luksuzno uređeno kupatilo s mozaik-pločicama i okruglom kadom, iznad koje se nalazi krovni prozor.

1/5 Vidi galeriju Morana Mamić Foto: Printskrin Instagram

Umetnine vredne 100.000 €

Podsetimo, kako se ranije pisalo po medijima, pored brojnih nekretnina u Beogradu, pokojni Vidoje skupljao je skupocene antikvitete, a koje je Miša Grof, kako je pričo, želi da pokloniti istorijskom muzeju.