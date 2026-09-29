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Kristina Kija Kockar godinama privlači pažnju javnosti, a osim poslovnih uspeha, interesovanje izaziva i način na koji ulaže novac. Poznato je da nekadašnja rijaliti pobednica poseduje više nekretnina, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Foto: ATA images

Kija Kockar trenutno ima nekretnine u Beogradu, Zrenjaninu i Turskoj, a tokom 2025. godine otkrila je da je kupila još jednu nekretninu, o kojoj ranije nije javno govorila.

Dva stana u Beogradu

Kada je reč o Beogradu, Kija poseduje dva stana, dok je u rodnom Zrenjaninu zadržala trosoban stan. Nakon smrti oca Miloša nasledila je restoran i imanje u ovom gradu, ali je odlučila da ih proda.

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Kako je govorio izvorblizak Kiji, nije želela da dodatno ulaže u posao u Zrenjaninu, pa je nasledstvo pretvorila u novčano ulaganje.

- Pošto je Zrenjanin mali grad, Kija nije želela da ušteđevinu koju ima ulaže tamo. Zato je ipak presekla, pa restoran i imanje stavila na prodaju. Ubrzo ih je prodala i taj novac ostavila po strani - pričao je tada izvor.

Stan u Turskoj

Posebnu pažnju privukla je njena odluka da kupi nekretninu u Turskoj. Kija je izabrala Alanju, mesto u kojem često boravi, a stan na moru postao je njeno utočište za odmor.

1/5 Vidi galeriju Kija Kockar u Turskoj Foto: Pritnsceen/Instagram

Međutim, tu se njena ulaganja nisu završila.

Kockareva je početkom 2026. godine otkrila da je tokom prethodne godine kupila još jednu nekretninu, ali nije želela da otkriva sve detalje. Kako je tada ispričala, nekretnine za nju predstavljaju pre svega ulaganje.

Luks stan na Zvezdari

U međuvremenu, Kija je pokazala i detalje svog doma na Zvezdari. Stan je uredila moderno, a pažnju su privukli roze neonsko osvetljenje, elegantan šank sa barskim stolicama i prostrana terasa uređena za odmor.

Iako se u javnosti često govori o njenoj imovini, tačna ukupna vrednost svih nekretnina koje Kija poseduje nije poznata. Ono što je izvesno jeste da je nekadašnja rijaliti zvezda deo svog novca odlučila da uloži upravo u nekretnine, kako u Srbiji, tako i van zemlje.