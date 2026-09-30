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Mnoge je iznenadila vest da se Indira Levak razvodi nakon 11 godina braka.

Odnos sa Miroslavom Levkom izgledao je skladno i idilično, te se činilo da je posle kraha prvog braka konačno pronašla sreću. Iako su se razišli ostali su u dobrim odnosima.

Prvi muž

Malo ko se seća da je Narcisa Mujkića, prvog muža pevačice Kolonije.

Nakon razvoda od Indire, dobio ćerku sa plesačicom iz pomenutog benda Sarom Dobranić i odselio u Čikago.

Foto: Printscreen/Imperial.hr

Danas živi na Floridi, ali ne sa Sarom, već sa drugom suprugom Senadom Adžem, Bosankom koja se bavi trgovinom luksuznim nekretninama i koja je karijeru započela radeći za Trampa. Mediji iz regiona detaljno su proveravali sve kontroverze oko bivšeg supruga Indire Levak i uočili fotografije sa modernih događanja u Palm Biču gde je Narcis bio potpisan kao Marcus Schweitzer.

Foto: Printscreen/Imperial.hr

Mutne radnje

Pretragom floridskog trgovačkog registra utvrđeno je da je kasnije postao i direktor u kompaniji sa svojom novom izabranicom Senadom, i to u firmi koja se zove po njenom imenu.

Foto: Printscreen/Imperial.hr

U više američkih registara pronađeni su tragovi Narcisa Mujkića ali pod novim imenom. U jednom registru upisano je kako se koristi alternativnim, odnosno piše "Narcis Mujkic alias Marcus x Schweitzer". Takođe, Narcis je u vreme dok je sa Sarom živeo u Čikagu, u američkoj državi Illinois, 29. 11. 2016. osnovao firmu ali pod imenom i adresom koje je koristio u Hrvatskoj. Zanimljivo je da je pod istim imenom osnovao tri firme na Floridi, a jedna je ugašena iste godine.

Foto: Printscreen/Imperial.hr

Takođe, Narcis u svom dosijeu ima i mnoštvo saobraćajnih prekršaja, a jedan je zbog vožnje u nedozvoljenoj brzini kada je američka država pokrenula krivični postupak protiv njega pod imenom koji je koristio u Hrvatskoj. Interesantna stvar je da pod novim imenom nema ni jednu kaznu.

Njegova supruga Senada važi za uspešnu biznis ženu koja sa svojim bosanskim identitetom nema problema. Ponosno se predstavlja svojim pravim imenom a nekoliko puta je davala intervju za Foks televiziju. Kada je stupila u brak sa Narcisom učinila je to pod njegovim novim imenom, tako bar stoji u papirima.

1/5 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Prinscreen, Printscreen, Story.hr arhiva

Dužan milione

Takođe u registru Floride, jasno stoji da je Narcis dužan i preko 258.750.00 dolara i sve zbog problematične nekretnine koju je tamo kupio a dosta je skromnija od one koju je posedovao u Zagrebu. Još jedan detalj do koga su mediji iz regiona došli, jeste da nije promenio samo ime, prezime i adresu već i rukopis, bukvalno se tranformisao u drugu osobu.

Njegova supruga Senada, sa 18 godina dobila je američku stipendiju i otisnula se u beli svet gde je studirala i napravila svoju karijeru. Odskončna daska je bilo iskustvo u poslovanju za jednu od firmi Donalnda Trampa, a tom prilikom se i medijski eksponirala. Jedno je sigurno, brak sa njom, Narcisu je olakšao i život i promenu identiteta.

Kurir.rs/Imperial.hr