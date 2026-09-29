"ONA JE JEDNA PREDIVNA ŽENA" Komšije progovorile o Indiri Levak: Sve pikanterije iz privatnog života pevačice: Greota je što...
- Komšije za Indiru Levak imaju samo reči hvale: opisuju je kao srdačnu, nasmejanu i pristupačnu, bez ponašanja tipične zvezde.
- Otkrili su i da je veoma vezana za supruga Miroslava, da dobro prihvata njegovog sina i da su zajedno udomili više napuštenih životinja.
Indira Levak, nekadašnja pevačica grupe Kolonija, koja od izlaska iz benda već godinama uspešno samostalno nastupa, ima ono o čemu mnogi sanjaju - dugogodišnju karijeru, supruga koji je neizmerno voli, ali i porodični dom iz snova, što su nam otkrile jednom prilikom njene komšije.
Blizu centra
Pevačica se skućila na samo desetak minuta od centra Zagreba u mirnom kvartu. Komšije za njih imaju samo reči hvale i ističu da se Indira nikada ne ponaša kao zvezda, već da je izuzetno fina, pristupačna i srdačna. Oni su bili raspoloženi da sa ekipom Kurira koja je boravila u glavnom gradu Hrvatske podele utiske o pevačici, ali nisu bili voljni da se njihova imena i fotografije pojavljuju u medijima.
- Indira je uvek razdragana i nasmejana, nije se desilo nikad da prođe a da se ne pozdravi - priča komšinica koji živi u ulazu do porodice Levak.
"Ona je predivna žena"
Drugi komšija je otkrio da se pevačica nije odvajala od supruga Miroslava, ali i da s njegovim sinom gaji dobre odnose.
- Indira i Miroslav sve rade zajedno, čuo sam da su se upustili i u zajednički biznis. Često im u goste dolazi njegov sin iz prvog braka, Indirin posinak. Ona ga obožava. Gleda ga kao svog sina. Čitao sam negde da joj je žao što se nije ostvarila u ulozi majke, grehota, ona je jedna predivna žena. Da je zaista porodica Levak velikog srca, uverili smo se kad nam je stanarka iz njene zgrade ispričala da su Indira i Miroslav udomili napuštene životinje sa ulice.
- Oni su jako dobri ljudi, pomogli bi svima. Udomili su nekoliko životinja, i tu ne planiraju da se zaustave. Indira svako jutro šeta kuče, koje je takođe udomila, tako počinje dan. Mahne mi uvek kad me vidi - rekla nam je tada komšinica iz zgrade.
Koliko smo uspeli da saznamo, pevačici i njenom suprugu novac kaplje sa svih strana, a poveći deo uložili su u stan, čija unutrašnjost odiše luksuzom. Ovo nam je tada otkrio komšija kojeg smo sreli u blizini pevačicinog doma:
- Indira je jako veliki detaljista, većinu stana je posebno dizajnirala i osmislila. Pored pevanja, sa suprugom upravo na tome najviše zarađuje. Šta da vam kažem kad oni u stanu imaju čak i teretanu.
"Razvodimo se nakon 11 godina braka"
Podsetimo, Indira je svojevremeno objavila da se razvodi od supruga nakon 11 godina braka, ali da će i nakon toga ostati prijatelji.
- Osećam potrebu da kao javna ličnost koja sa vama svakodnevno deli poslovne i privatne trenutke, podelim i ovu vest. Moram vas obavestiti da smo nakon 11 godina braka, Miroslav i ja doneli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote, odvojeno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju ostajemo poslovni partneri i prijatelji - poručila je pevačica.