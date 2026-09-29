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Indira Levak, nekadašnja pevačica grupe Kolonija, koja od izlaska iz benda već godinama uspešno samostalno nastupa, ima ono o čemu mnogi sanjaju - dugogodišnju karijeru, supruga koji je neizmerno voli, ali i porodični dom iz snova, što su nam otkrile jednom prilikom njene komšije.

Blizu centra

Pevačica se skućila na samo desetak minuta od centra Zagreba u mirnom kvartu. Komšije za njih imaju samo reči hvale i ističu da se Indira nikada ne ponaša kao zvezda, već da je izuzetno fina, pristupačna i srdačna. Oni su bili raspoloženi da sa ekipom Kurira koja je boravila u glavnom gradu Hrvatske podele utiske o pevačici, ali nisu bili voljni da se njihova imena i fotografije pojavljuju u medijima.

1/5 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Prinscreen, Printscreen, Story.hr arhiva

- Indira je uvek razdragana i nasmejana, nije se desilo nikad da prođe a da se ne pozdravi - priča komšinica koji živi u ulazu do porodice Levak.

"Ona je predivna žena"

Drugi komšija je otkrio da se pevačica nije odvajala od supruga Miroslava, ali i da s njegovim sinom gaji dobre odnose.

- Indira i Miroslav sve rade zajedno, čuo sam da su se upustili i u zajednički biznis. Često im u goste dolazi njegov sin iz prvog braka, Indirin posinak. Ona ga obožava. Gleda ga kao svog sina. Čitao sam negde da joj je žao što se nije ostvarila u ulozi majke, grehota, ona je jedna predivna žena. Da je zaista porodica Levak velikog srca, uverili smo se kad nam je stanarka iz njene zgrade ispričala da su Indira i Miroslav udomili napuštene životinje sa ulice.

1/8 Vidi galeriju Dom Indire Levak Foto: Kurir, Printskrin/Instagram

- Oni su jako dobri ljudi, pomogli bi svima. Udomili su nekoliko životinja, i tu ne planiraju da se zaustave. Indira svako jutro šeta kuče, koje je takođe udomila, tako počinje dan. Mahne mi uvek kad me vidi - rekla nam je tada komšinica iz zgrade.

Koliko smo uspeli da saznamo, pevačici i njenom suprugu novac kaplje sa svih strana, a poveći deo uložili su u stan, čija unutrašnjost odiše luksuzom. Ovo nam je tada otkrio komšija kojeg smo sreli u blizini pevačicinog doma:

00:08 Indira Levak Izvor: Kurir

- Indira je jako veliki detaljista, većinu stana je posebno dizajnirala i osmislila. Pored pevanja, sa suprugom upravo na tome najviše zarađuje. Šta da vam kažem kad oni u stanu imaju čak i teretanu.

"Razvodimo se nakon 11 godina braka"

Podsetimo, Indira je svojevremeno objavila da se razvodi od supruga nakon 11 godina braka, ali da će i nakon toga ostati prijatelji.

1/12 Vidi galeriju Indira Levak Foto: Story.hr arhiva

- Osećam potrebu da kao javna ličnost koja sa vama svakodnevno deli poslovne i privatne trenutke, podelim i ovu vest. Moram vas obavestiti da smo nakon 11 godina braka, Miroslav i ja doneli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote, odvojeno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju ostajemo poslovni partneri i prijatelji - poručila je pevačica.