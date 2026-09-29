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Pevačica Sanja Vučić pojavila se sinoć na gradskom događaju gde ju je dovezao kolega iz žirija "Zvezde Granda", Aleksandar Milić Mili, a ovo nije prošlo nezapaženo.

Oni su došli nakon snimanja emisije, na koju ju je nekoliko sati ranije dovezao dečko.

Sanja Vučić bila je jedna od zvanica na zabavi koju je organizovao Adam Adaktar, te se osvrnula na dugogodišnje prijateljstvo sa njim.

- Mi mamo sjajnu dugogodišnju saradnju, kako sa moje tako i sa njegove strane. Jedno drugome smo velika podrška, mislim da sam ispoštovala "dres-kod", izgledam kao ledena kraljica iako sam vrlo toplokrvna. Obrve mi je radio on, tako da ima pravo i da ih skine - nasmejala je sve svojom izjavom Sanja.

1/7 Vidi galeriju Sanja Vučić i Aleksandar Milić Mili Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Međutim, okupljenim medijima nije promakao detalj da je na događaj stigla u automobilu muzičkog producenta Aleksandra Milića Milija, nakon čega je pevačica otkrila razlog zbog kog ju je upravo on dovezao.

- Jeste, Mili živi u ovom kraju, pa sam taman pomislila da me poveze usput. Ne znam da li je bio pozvan - rekla je ona.

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Podsetimo, nakon što je došla u žiri "Zvezda Granda" na mesto Ane Bekute, Sanja Vučić iznenadila je sve prisutne svojim izgledom. Pevačica se na snimanje pojavila u stajlingu koji je bio gotovo preslikan od onog koji je ponela Dara Bubamara.

- Ne znam, meni je ovo stilistkinja dala - istakla je Sanja Vučić kroz osmeh.

Kurir/Informer