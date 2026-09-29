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Jelena Karleuša danima je glavna tema u javnosti, nakon što je uhvaćena kako sve više vremena provodi sa 25 godina mlađim momkom Aleksandrom Ševom.

Dok beogradski džet set bruji o njihovoj navodnoj vezi, pojedini bosanski mediji pokušavaju da Jelenu "uvuku" u novu aferu, pa plasiraju informacije da je na snimku iz automobila i da je njen dečko zapravo MMA boracAmil Tutić, a ne Ševo.

Bosanski mediji iskoristili su Ševinu promenu frizure, pa su naveli da Karleuša "uživa u društvu Amila Tutića, mladog i talentovanog MMA borca iz Bosne".

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Foto: Printskrin Instagram

MMA borac

- Pop diva Jelena Karleuša objavila je snimak sa zagonetnim mladićem na Tiktoku, a MMA fanovima nije bilo teško da prepoznaju o kome se radi. Reč je o mladom MMA borcu i članu Trojan Pule Amilu Tutiću - navodi se na Instagram stranici "rijaliti prediktra".

Kako se može videti na internetu, pomenuti Amil Tutić ima svega 21. godinu, rodom je iz Bihaća, a u našoj i regionalnoj javnosti je najpoznatiji po incidentu koji je napravio u martu ove godine, nakon borbe u Boru.

Tada mu je, nakon što je nokautirao protivnika na događaju organizacije "Armada", deo publike zviždao dok je pozdravljao svoje sugrađane i Bošnjake, na šta je on reagovao psovanjem preko mikrofona. Kasnije je izjavio da to nije imalo nacionalnu pozadinu, da je reagovao u afektu i da je "svaka reklama dobra reklama".

Amil Tutić Foto: Printskrin Instagram, Printskrin

- Nisam iznenađen ovim, znao sam da će se ovo desiti. Želeo bih da pozdravim moje sugrađane i moje Bošnjake koji ovo gledaju - počeo je Tutić, a kada je publika počela da mu zviždi, odgovorio je na skandalozan način.

- Vi što zviždite, pušite k***c svi - rekao je borac sa osmehom na licu, nakon čega je mikrofon sklonjen od njega.

Tutić je potom prokomentarisao svoj postupak i u izjavi za medije iz Bosne i Hercegovine.

- Svaka reklama je dobra reklama. U tom trenutku sam tako reagovao. Nije tu reč o nikakvom nacionalizmu ili činjenici što sam se nalazio u Srbiji, među onima koji su zviždali mogli su biti Bosanci i Hercegovci, Hrvati, bilo ko... Hteo sam doći do reči, ali nisam uspevao, iako sam se pre svega zahvalio publici. Pokazao sam da su ti što zvižde nebitni, kao i da su oni došli da gledaju i slušaju mene - rekao je MMA borac, a preneo "Klix.ba".

Intenzivno druženje

Podsetimo, Jelena i 25 godina mlađi maneken i biznismen Aleksandar, upoznali su se preko njenog bliskog prijatelja i saradnika Zorana Birtaševića, s kojim se on poznaje i druži duže vreme. S vremenom, Jelenino i njegovo druženje je postalo intenzivnije i češće, pa je Ševo počeo da se viđa s pevačicom bez Zorana i ostalih prijatelja.

JK i mladi maneken Foto: YT kanal Pravo lice estrade

Njih dvoje su postali vrlo bliski, pa su nekoliko puta odlazili zajedno i na putovanja, kao na primer letos u Crnu Goru, gde joj se Aleksandar uvek našao pri ruci i pomogao joj oko kofera na aerodromu, što je zabeležio i naš paparaco.

Ševo često i vozi Jelenu, kad ona nije za volanom, ali je dosad vešto izbegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija preterana medijska pažnja.

Jelena je manekena, kao i još jednog prijatelja, pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pesmu "Balkan boj".

Opustili se

Karleuša i mladi maneken gotovo da se nisu odvajali jedan od drugoga tokom celog leta na izmaku, pa su tako jedan dan proveli zajedno sami na Savi krstareći gliserom.

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Foto: YT kanal Pravo lice estrade

Sudeći po fotografijama i snimcima do kojih smo došli, Jelena se tog dana baš opustila i sunčala na palubi, dok je njen zgodni bliski prijatelj upravljao gliserom, i to bez majice. Kako se može videti na fotkama, Aleksandar je bio nasmejan i vrlo raspoložen dok ga je Jelena snimala, što ne treba da čudi budući na seksi prizor koji je imao ispred sebe.

Ševo je zaposlen je u jednoj poznatoj modnoj agenciji, a pre tri godine pisalo se da je bio u vezi s ćerkom legendarnog Zdravka Čolića.

Jelena Karleuša Foto: Privatna Arhiva, Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

Kurir.rs

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05:58
Jelena Karleuša Izvor: Kurir