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Pevačica Ivana Banfić bila je jedno od prepoznatljivih imena muzičke scene devedesetih, a nakon povlačenja iz javnosti odlučila je da život nastavi daleko od reflektora. Iako je danas ređe možemo videti u medijima, Ivana je aktivna na društvenim mrežama, gde sa pratiocima povremeno deli trenutke iz svakodnevice.

Ovoga puta pažnju je privukla snimkom iz teretane. Banfićeva je pokazala kako trenira i vodi računa o svom zdravlju, ali i iznenadila pratioce novim imidžom.

Naime, pevačica se ošišala veoma kratko, a nova frizura bila je jedna od prvih stvari koje su njeni pratioci primetili. Ipak, mnogo veću poruku nosi ono što je Ivana napisala uz snimak treninga.

Za razliku od perioda kada je vežbanje bilo deo priprema za nastupe i održavanja fizičkog izgleda, danas na trening gleda potpuno drugačije.

- U devedesetima sam trenirala da bih bolje izgledala, izdržala koncerte i putovanja, a danas ne treniram da bih izgledala mlađe. Treniram da bih se osećala dobro, snažno i zdravo u svom telu. Imam 57 godina i počinjem ispočetka. Da vidim šta sve mogu! Naravno, uz trenera! Ako mogu ja, možeš i ti - poručila je Ivana.

Pevačica je tako pokazala da joj godine nisu prepreka da ponovo postavi sebi nove ciljeve, a njen pristup treningu danas se, kako sama ističe, više ne zasniva na želji da izgleda mlađe, već da se oseća snažno i zdravo.

Otišla da živi na selo

Ivana se nakon 12 godina razvela od menadžera Robetra Magića, nakon čega je utehu pronalazila u alkoholu.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska pevačica Ivana Banfić nekada je žarila i palila jugoslovenskom scenom, iza sebe ima burnu prošlost, a danas je retko kad možemo videti u javnosti i medijima. Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen, Printscreen

Međutim, pevačica je brzo shvatila da ima problem te je započela lečenje na jednoj klinici 2005. godine. Pored lekarske pomoći, Ivana je spas pronašla i u Indiji, gde je zacelila svoje rane, o čemu je jednom prilikom i sama govorila.

- Tamo mi se desio lični rast - ta zemlja potpuno je srušila moj ego razmažene zvezde u koju sam se polako počela pretvarati - proputovanje Indijom spustilo me na Zemlju, shvatila sam da nisam ništa posebno, da nisam nikakva diva- pričala je pevačica.