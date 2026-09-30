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Klupko oko privatnog života Jelene Karleuše i Aleksandra Ševa, 25 godina mlađeg manekena s kojim pevačica navodno uživa u ljubavi, polako se odmotava, pa novi detalji izbijaju na površinu.

Kako Kurir saznaje, otac manekena koji je u poslednje vreme često viđan s pop zvezdom, je Milan Ševo, figura poznata javnosti, posebno u Švedskoj, gde je tokom prethodnih decenija njegovo ime često bilo predmet medijskog interesovanja.

Poznat u nordijskim zemljama

Prema dostupnim informacijama, u pitanju je čovek koji je povezan sa ozbiljnim poslovima kako u nordijskim zemljama, tako i u Srbiji, gde poslednjih godina živi s porodicom.

- Milan je ozbiljna gradska faca. Vlasnik je elitnog beogradskog restorana, kao i lokala koje izdaje. U biznisu je izuzetno cenjen u našem gradu. Mali je na tatu povukao taj šmek. Voli da je u krugu lepih dama i poznatih ličnosti. Voli javni život. Milan se ne eksponira iako je uticajan i moćan - priča naš izvor, koji nam je i dojavio informaciju čiji je sin pevačicin maneken.

Interesantno je to da je Goga Sekulić bliska prijateljica s porodicom dečka JK. Nju smo sreli na gradskom događaju. Pevačica nije bila iznenađena informacijom koja kruži danima da je njena koleginica navodno u vezi s mlađim partnerom. O njemu ima samo reči hvale.

- Kako ne znam dečka. Znam ga kad je bio mali. Poznajem mu majku. Divan je dečko i divna porodica. Nisam upućena u detalje - rekla je Goga za Kurir.

Sve se sazna

1/6 Vidi galeriju Pevačica cveta Foto: YT kanal Pravo lice estrade, Privatna arhiva

Podsetimo, pomenuti Aleksandar je Jelenu upoznao preko njenog bliskog prijatelja i saradnika Zorana Birtaševića, s kojim se on poznaje i druži duže vreme. S vremenom Jelenino i njegovo druženje je postalo intenzivnije i češće, pa je Aleksandar počeo da se viđa s pevačicom bez Zorana i ostalih prijatelja.

Njih dvoje su postali vrlo bliski, pa su nekoliko puta odlazili zajedno i na putovanja, kao na primer letos u Crnu Goru, gde joj se Aleksandar uvek našao pri ruci i pomogao joj oko kofera na aerodromu, što je zabeležio i naš paparaco. Ševo često i vozi Jelenu, kad ona ili Zoran nisu za volanom. Jelena je manekena, kao i još jednog prijatelja, pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pesmu "Balkan boj".

Zasad bez odgovora

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt sa Milanom Ševom. Poslali smo mu poruku na Instagramu, ali do zaključenja broja nije odgovorio.

Podsetimo, dok beogradski džet-set bruji o njihovoj navodnoj vezi, pojedini bosanski mediji pokušavaju da Jelenu uvuku u novu aferu, pa plasiraju informacije da je na snimku iz automobila i da je njen dečko zapravo MMA borac Amil Tutić, a ne Ševo.

Bosanski mediji iskoristili su Ševinu promenu frizure, pa su naveli da Karleuša "uživa u društvu Amila Tutića, mladog i talentovanog MMA borca iz Bosne".

Foto: ATAIMAGES, Privatna arhiva, Printskrin Instagram

- Pop diva Jelena Karleuša objavila je snimak sa zagonetnim mladićem na Tiktoku, a MMA fanovima nije bilo teško da prepoznaju o kome se radi. Reč je o mladom MMA borcu i članu Trojan Pule Amilu Tutiću - navodi se na Instagram stranici Rijaliti prediktra.

Kako se može videti na internetu, pomenuti Amil Tutić ima svega 21 godinu, rodom je iz Bihaća, a u našoj i regionalnoj javnosti je najpoznatiji po incidentu koji je napravio u martu ove godine, nakon borbe u Boru.

Incident u Boru

Tada mu je, nakon što je nokautirao protivnika na događaju organizacije "Armada", deo publike zviždao dok je pozdravljao svoje sugrađane i Bošnjake, na šta je on reagovao psovanjem preko mikrofona. Kasnije je izjavio da to nije imalo nacionalnu pozadinu, da je reagovao u afektu i da je "svaka reklama dobra reklama".

- Nisam iznenađen ovim, znao sam da će se ovo desiti. Želeo bih da pozdravim moje sugrađane i moje Bošnjake koji ovo gledaju - počeo je Tutić, a kada je publika počela da mu zviždi, odgovorio je na skandalozan način.

- Vi što zviždite, pušite k***c svi - rekao je borac sa osmehom na licu, nakon čega je mikrofon sklonjen od njega.