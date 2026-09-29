Slušaj vest

U rijalitiju je ponovo došlo do tenzija među učesnicima, a ovog puta na meti Filipa Cara našao se Milan Popov, sin pevačice Stoje. Car je, kako se moglo čuti u razgovoru sa ostalim cimerima, bio vidno iznerviran zbog Milanovog ponašanja i načina na koji, prema njegovim rečima, funkcioniše u rijaliti kući.

Filip je zamerio Milanu što nije uspeo samostalno da ode u prodavnicu i obezbedi namirnice za narednih sedam dana, kako za sebe, tako i za svoju partnerku Radojku.

Car se požalio ostalim učesnicima, tvrdeći da pojedini takmičari očekuju da drugi umesto njih obavljaju svakodnevne obaveze.

Zamisli, ja im dajem cigare i čokolade, žderu kao stoke. Oni su navikli da sam ja neki kuvar ovde. Zamisli meni se Milan breca što mu nisam kupio - rekao je Filip.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

U raspravu se potom uključio i Lepi Mića, koji je preneo Milanovu stranu priče i objasnio kako se on navodno pravdao pred ostalim učesnicima.

On kao kaže da je davao svima živima da mu kupe da jedu - preneo je Mića.

Međutim, Filip nije imao razumevanja za takvo objašnjenje. Nastavio je da kritikuje Milana i istakao da smatra da bi on i Radojka trebalo sami da se pobrinu za svoje potrebe.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram

Pa je l' on frajer toliko nesposoban da sebi i svojoj ženi kupi hranu? Navikli na gotovo - poručio je Car.

Ove Filipove reči ponovo su pokrenule raspravu među učesnicima, a ostaje da se vidi da li će Milan odgovoriti na prozivke ili će se sukob između njih dvojice nastaviti u narednim danima.