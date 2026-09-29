"JEL ON FRAJER TOLIKO NESPOSOBAN?" Stojin sin na udaru u Eliti 10: Filip Car ga ne štedi
U rijalitiju je ponovo došlo do tenzija među učesnicima, a ovog puta na meti Filipa Cara našao se Milan Popov, sin pevačice Stoje. Car je, kako se moglo čuti u razgovoru sa ostalim cimerima, bio vidno iznerviran zbog Milanovog ponašanja i načina na koji, prema njegovim rečima, funkcioniše u rijaliti kući.
Filip je zamerio Milanu što nije uspeo samostalno da ode u prodavnicu i obezbedi namirnice za narednih sedam dana, kako za sebe, tako i za svoju partnerku Radojku.
Car se požalio ostalim učesnicima, tvrdeći da pojedini takmičari očekuju da drugi umesto njih obavljaju svakodnevne obaveze.
Zamisli, ja im dajem cigare i čokolade, žderu kao stoke. Oni su navikli da sam ja neki kuvar ovde. Zamisli meni se Milan breca što mu nisam kupio - rekao je Filip.
U raspravu se potom uključio i Lepi Mića, koji je preneo Milanovu stranu priče i objasnio kako se on navodno pravdao pred ostalim učesnicima.
On kao kaže da je davao svima živima da mu kupe da jedu - preneo je Mića.
Međutim, Filip nije imao razumevanja za takvo objašnjenje. Nastavio je da kritikuje Milana i istakao da smatra da bi on i Radojka trebalo sami da se pobrinu za svoje potrebe.
Pa je l' on frajer toliko nesposoban da sebi i svojoj ženi kupi hranu? Navikli na gotovo - poručio je Car.
Ove Filipove reči ponovo su pokrenule raspravu među učesnicima, a ostaje da se vidi da li će Milan odgovoriti na prozivke ili će se sukob između njih dvojice nastaviti u narednim danima.
Kurir.rs