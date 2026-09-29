Slušaj vest

Era Ojdanić je hteo da ostane diskretan kada je na vašaru u Šapcu došlo do neprijatne situacije sa jednim od blokadera, ali je ipak odlučio da progovori o svemu što se dogodilo. Pevač tvrdi da incident nije bio ozbiljan, iako je dobio udarac u stomak, ali priznaje da je morao da reaguje kada je muškarac pokušao da ga uhvati oko pasa.

Kako Era priča, atmosfera na vašaru bila je odlična, a čak su se i oni koji su protestovali veselili uz muziku.

- Znate, šatra je gorela od usijanja i dobre energije. Čak su se i blokaderi veselili, ali oni moraju da provociraju, pa to ti je. Dobacivali su mi: "Gde si, ćaci?" Ja rekoh: "Evo me, šta ima kod vas? Vidimo se posle 25. oktobra opet da pevamo" - rekao je Era.

Doživeo neprijatnost

1/5 Vidi galeriju Uvek u centru zbivanja Foto: Stefan Stojanović MONDO, Ilija Ilić, Kurir Televizija



Jedan od prisutnih muškaraca potom je pokušao da ga uhvati oko pasa, zbog čega je pevač reagovao.

- Taj blokader je krenuo da me uhvati oko pasa i tako dalje, ali sam ga odgurnuo. Znate vi da ja ne volim nasilje. To nikako. Otkud ja znam šta je blokaderima u glavi. Ne dam ja na sebe. Ništa nije bilo ozbiljno, ali sam ih spustio. Poludeli su što sam im pomenuo 25. oktobar i ostali su bez teksta. Pobegli su, nisu izdržali istinu - zaključio je Era.