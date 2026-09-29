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Darko Tanasijević nedavno je gostovao kod kolege Ognjena Amidžića u emisiji "Amidži šou", gde je otkrio zanimljivu anegdotu sa početka svoje karijere, ali i kako je izgledao njihov prvi susret davne 2013. godine.

Tokom razgovora, Ognjen je pokrenuo temu njihove fizičke sličnosti i upitao Darka da li mu to što ga ljudi poistovećuju sa njim donosi prednost ili mu odmaže u poslu.

"Stropirao si mi karijeru"

Darko je na pitanje odgovorio kroz osmeh, otkrivši da ga i u rodnom mestu često povezuju sa poznatim voditeljem.

- Pa dobro, kažu: "Koliki nos, toliki ponos", poistovećuju me sa tobom, tvojim uspehom... Mene u Kovinu drugari iz osnovne škole zovu Amidža - ispričao je Tanasijević.

1/6 Vidi galeriju DARKO TANASIJEVIĆ Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Ognjen mu 2013. godine rekao da ide da uči školu

U jednom trenutku razgovor je dobio neočekivan obrt, kada je Darko podsetio Ognjena na njihov susret iz 2013. godine, kada se prijavio na konkurs za "Pinkova nova lica".

- Da li ti znaš da si stopirao i sprečio moju karijeru davne 2013. godine?! Desio se konkurs za Pinkova nova lica, ti si bio glavni, i samo ste mi rekli: "Ćao" - otkrio je Darko.

Kako je objasnio, tada su mu Amidžić i tim je poručili da se posveti obrazovanju, završi školu, pa tek onda pokuša da se oproba na televiziji.

1/4 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Printscreen

- Rekli ste mi da studiram i da idem da učim školu, pa da dođem - rekao je.

Ognjen se odmah nadovezao na njegovu priču, uz šaljivu opasku da je takva odluka zapravo bila dobra za njega.

- Pa zamisli da smo ti rekli da dođeš, propao bi faks - rekao je Amidžić.

Ognjen o kolegama koji su pokušavali da ga kopiraju

Podsetimo, Ognjen Amidžić je ranije govorio o kolegama za koje smatra da su pokušavali da imitiraju njegov način rada.

- Mnogi su pokušavali da kopiraju ono što ja radim, ali im nije pošlo za rukom. Naravno, svaka konkurencija bi trebalo da bude zdrava i ja tako gledam na ovaj naš posao u medijima, ali sudeći po onome što govore rejtinzi, "Ami Dži šou" trenutno nema konkurenciju, svidelo se to nekome ili ne - izjavio je tada Ognjen.