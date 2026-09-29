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Dijana Didi Rokvić poznatija kao Didi Džej pojavila se na prestižnoj dodeli muzičkih nagrada "MTV Video Music Awards"u Los Anđelesu.

Pevačica je izdominirala kao nikada do sad. Pokazala je i dokazala da je svetska, a naša zvezda. Ona godinama gradi karijeru u Americi, zbog čega je često u žiži javnosti i na meti brojnih komentara.

Za sve se sama izborila

1/18 Vidi galeriju Pevačica uz svetsku elitu Foto: Privatna arhiva

Imala jasan cilj

Ona je bila u društvu poznatih zvezda, pa je na društvenim mrežama podelila fotografije. Ona je jedina pevačica sa naših prostora koja je uspela da se probije na svetsko tržište, pa su joj vrata na događajima koji se organizuju u svetu širom otvorena.

Da pevačica uživa u luksuznom životu svedoče i priče koje sama objavljuje na Instagramu.

-Nisam očekivala ovakav uspeh, iako sam godinama radila na ovome. Jedan legendarni plesač i koreograf, a radio je i sa Bijonse, je radio koreografiju za promociju ove pesme, a do njega sam došla tako što mi je prijatelj dugi niz godina i uvek smo se dogovarali, a sada se i stvorila ta prilika-ispričala je Didi jednom prilikom za medije.