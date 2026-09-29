Slušaj vest

RTS će i ove godine sa SEMUS-om, organizovati Sabor narodne muzike i to sedmu godinu po redu, a na listi su se našla i mnoga iznenađenja.

Naime, ovogodišnja lista takmičara malo su osveženje, a posebno momci iz benda koji je pre 10 godina bio i najjači u regionu.

Dijamanti bend će se ove godine pojaviti na RTS sceni i to na poseban jubilej, 10 godina od rada benda u ovom sastavu.

Oni će se predstaviti novom pesmom i započeti novo poglavlje u svojoj karijeri.

Dijamanti bend Foto: Promo

Bend postoji 40 godina

Momci iz poznatog sastava Dijamanti bend, ove godine slave jubilej od 10 godina, ali malo ko zna pravu istinu o bendu.

Naime, bend postoji više od 40 godina i nastao je u Hrvatskoj.

Dejan, koji je inače frontmen benda okupio je ovu trenutnu ekipu, koja ove godine slavi jubilej.

Inače, ovi momci važe za jedne od najtraženijih na slavljima u dijaspori.

Pevač benda, Mladen je nedavno odgovorio da li su morali da plate i neka prava.

- Naravno autorska prava kao za sve....shvatili ste me ozbiljno...naravno bend postoji od 1984. članovi benda su se smenjivali klavijaturista kolege muzičari, bunjari 20 godina su u bendu tako da se ne menjaju često člnovi. Super se slažemo ko porodica, i hvala Bogu da je tako.

Kurir.rs

Ne propustiteRijalitiUSKORO SLEDI HAOS U ELITI, MITROVIĆI IH LIČNO POSLALI U ŠIMANOVCE! On razotkrio pevače sa estrade
1572867.jpg
StarsMILAN MILOŠEVIĆ SE OKUMIO SA PEVAČEM IZ POZNATOG BENDA: Dao mu novo ime, Mladen ovako reagovao
Screenshot_4.jpg
StarsDIJAMANTI BEND ZARADILI 3000 EVRA, PA IH SE ODREKLI: Evo gde je završio novac
Momci iz Dijamanti benda se odrekli zarade od 3000 evra
StarsDIJAMANTI PREKINULI NASTUP PA NASTAO HAOS MEĐU ŽENAMA: Pevač “vadio” sa gomile, one u čudu (VIDEO)
Dijamanti bend poklanjali ruže na nastupu