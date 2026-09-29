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PevačicaMilica Dugalić iza sebe ima težak period, ali joj najnovija kontrola donosi razlog za optimizam. Nakon operacije koju je imala početkom septembra, Milica se sada nalazi u fazi oporavka, a na poslednjem pregledu na onkologiji skinuti su joj konci.

Iako je iza nje zahtevan period, pevačica ističe da se trenutno oseća dobro i da se disciplinovano pridržava svega što su joj lekari savetovali. Kako kaže, od samog početka pokušavala je da zadrži pozitivan stav i da ne dozvoli da je teške okolnosti zaustave.

- Sasvim sam dobro. Upravo sam završila kontrolu na onkologiji, skinuli su mi konce. Operacija je prošla dobro, sada oporavak ide svojim tokom. Ja se osećam dobro, pridržavam se svih uputstava koje sam dobila i idem dalje. Sve vreme sam bila pozitivac i razmišljala da život ide dalje - poručila je Milica Dugalić za Hajp.

U danima kada joj je podrška bila najpotrebnija, uz nju su bili članovi porodice. Posebno mesto imala je njena starija sestra Milena, koja je zbog nje doputovala iz Kosovske Mitrovice i bila uz pevačicu i pre i nakon hirurškog zahvata.

Milica ne krije koliko joj znači što može da računa na svoje najbliže, naročito nakon gubitka roditelja. Upravo je tada, kako objašnjava, njena starija sestra preuzela posebnu ulogu u porodici.

1/6 Vidi galeriju Milica Dugalić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Kurir Televizija

- Najveća podrška tokom ovog perioda bila mi je moja porodica. Ćerka, unučići, zet, suprug. Moja starija sestra došla je iz Kosovske Mitrovice, bila je sve vreme uz mene i pre i posle operacije. Ona je neko na koga mogu da se oslonim. I ja i moja mlađa sestra. Otkako naših roditelja nema, Milena je preuzela ulogu vođe porodice - ispričala je Milica.

Osim podrške porodice, važan oslonac joj je i lekar koji je prati tokom lečenja. Milica ističe da između njih postoji veliko poverenje, što joj dodatno uliva sigurnost u periodu oporavka.

- Doktor mi je malopre rekao: "Milice, biće to odlično" i ja njemu verujem. Poverenje između pacijenta i lekara je najvažnije, a nas dvoje imamo takav odnos. Doktor je sjajan, a ja sam poslušan pacijent. Onda sve ide svojim tokom, treba vreme, naravno - objasnila je ona.

Pevačica sada, uz strogo pridržavanje lekarskih preporuka, gleda napred i već razmišlja o narednom periodu. Iako je svesna da oporavak zahteva vreme i strpljenje, njen stav ostaje isti – život ide dalje.