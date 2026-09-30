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Da granica između obožavanja i bizarnosti ponekad gotovo da ne postoji, pokazuje i najnoviji oglas koji se pojavio na internetu, a u kojem se nudi ni manje ni više nego ižvakana žvaka Cece Ražnatović. Za ovaj neobični "suvenir" prodavac je postavio cenu od čak 80.000 dinara.

Iako zasad nema potvrde da je žvaka zaista pronašla kupca po ovoj ceni, sam oglas dovoljan je da privuče pažnju i ponovo pokrene pitanje dokle su pojedini fanovi spremni da idu kada žele da poseduju nešto što je pripadalo ili bilo u kontaktu sa njihovim idolom.

Hit i u svetu

A ovo nije prvi put da su se na ovim prostorima pojavljivali krajnje neobični predmeti povezani sa poznatim ličnostima.

Jedan od najbizarnijih primera vezuje se za Jelenu Karleušu, čije su nošene tanga gaćice svojevremeno ponuđene na humanitarnoj aukciji. Ovaj neobični predmet, prema tadašnjim navodima, prodat je za čak 120.000 dinara.

Foto: Printscrean

Ni Ceca nije prvi put u centru ovakvih priča. Njena haljina svojevremeno je prodata za 150.000 dinara, takođe na humanitarnoj aukciji. Za današnje prilike možda i ne zvuči neverovatno, ali kada se uzme u obzir da je reč o garderobi koju je nosila jedna od najvećih regionalnih zvezda, predmet je tada privukao veliku pažnju.

Naravno, nisu samo lični predmeti naših estradnih zvezda mogli da dostignu vrtoglave cene. Nikola Jokić jedan je od primera sa sportske scene. Njegovi potpisani dresovi pojavljivali su se na humanitarnim aukcijama, a jedan je u Novom Sadu prodat za oko 3.100 evra, dok je drugi u Banjaluci dostigao cenu od oko 1.900 evra.

Posebnu vrednost među kolekcionarima imao je i dres Darka Pančeva iz 1991. godine, koji je nosio u čuvenom periodu Crvene zvezde. Dres iz meča protiv Bajerna prodat je za 4.000 evra, a završio je u Muzeju Crvene zvezde.

Ipak, dresovi i potpisani predmeti gotovo da deluju uobičajeno kada se stave pored žvake ili komada donjeg veša.

Na oglasima se danas mogu pronaći i različite stvari koje se predstavljaju kao lični predmeti poznatih, a jedan od najneobičnijih primera koji je privukao pažnju jeste i donji veš Nikole Jokića, za koji je svojevremeno traženo čak 1.000 dolara.

Ovaj fenomen, međutim, nije karakterističan samo za Srbiju.

Na svetskoj sceni već godinama postoje gotovo neverovatne aukcije i oglasi u kojima se fanovima nude predmeti koji su bili u neposrednom kontaktu sa njihovim idolima.

Tako se svojevremeno pojavio i oglas za vazduh koji su, navodno, udisali Anđelina Džoli i Bred Pit. "Suvenir" je, prema opisu oglasa, bio spakovan u torbu i ponuđen kupcima kao krajnje neobičan komadić holivudske istorije.

A jedan od najpoznatijih primera dogodio se nakon nastupa Ledi Gage 2012. godine. Pevačica je tokom koncerta izgubila lažni nokat, koji je pronašao jedan od fanova. Umesto da ga jednostavno sačuva kao uspomenu, odlučio je da ga ponudi na Ibeju.

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović prekinula prijatsljtvo sa Lukasom Foto: Damir Dervišagić, Kurir/Srđan Zelembaba, Kurir

Idolizovanje poznatih

Interesovanje je očigledno bilo ogromno, pa je ovaj krajnje neobičan "suvenir" na kraju prodat za čak 13.000 dolara.

I dok će nekome ideja da plati desetine hiljada dinara za ižvakanu žvakaću gumu ili hiljade dolara za lažni nokat zvučati potpuno neverovatno, tržište suvenira javnih ličnosti očigledno ima svoja pravila.

Jer kada je u pitanju idolizovanje poznatih, izgleda da ponekad ni žvaka, nokat, komad garderobe, pa čak ni vazduh, nisu samo žvaka, nokat, garderoba i vazduh.