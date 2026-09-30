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Dok se neki poznati gotovo potpuno promene tokom dve decenije, postoje i oni kod kojih se čini kao da je vreme jednostavno stalo. Iako su od njihovih prvih pojavljivanja pred kamerama prošle godine i godine, pojedine javne ličnosti i danas imaju gotovo isti izgled po kojem ih publika prepoznaje.

Stare fotografije iz perioda početka njihovih karijera najbolje pokazuju koliko se neke stvari zapravo nisu promenile. Frizure, stil i moda možda jesu drugačiji, ali crte lica i prepoznatljiv izgled kod pojedinih zvezda ostali su gotovo isti.

Među njima su i brojna imena koja su već dve decenije prisutna na domaćoj javnoj sceni.

Sergej Ćetković

Sergej Ćetković je na muzičkoj sceni prisutan decenijama, a kada se uporede njegove fotografije sa početka karijere i današnje, teško je ne primetiti koliko je zadržao prepoznatljiv izgled. Iako je samo malo promenio frizuru, njegove karakteristične crte lica ostale su gotovo iste.

1/9 Vidi galeriju Sergej često govori o svojim ćerkama, a jednom prilikom je za domaće medije otkrio kako su se on i supruga ubrzo nakon njihovog usvajanja odlučili da im saopšte istinu. Foto: Naxi media, Alex Dmitrović, Printscreen, Petar Aleksić

Jelena Tomašević

Jelena Tomašević je jedno od onih lica koje publika godinama lako prepoznaje. Od njenih prvih pojavljivanja do danas promenili su se trendovi i način šminkanja, ali pevačica je zadržala gotovo isti izgled i prirodnu prepoznatljivost. Slike iz galerije ispod su iz 2008. godine, pa kako se može primetiti osim boje kose, na licu pevačice se ništa nije drastično promenilo.

1/6 Vidi galeriju Jelena Tomašević na Evroviziji 2008. godine Foto: printscreen/youtube/Eurovision Song Contest

Sloboda Mićalović

Sloboda Mićalović godinama važi za jedno od najprepoznatljivijih domaćih glumačkih lica. Kada se pogledaju njene fotografije od pre gotovo dve decenije, jasno je koliko se njen izgled malo promenio. I tada i danas karakterišu je iste prepoznatljive crte lica i prirodan izgled.

1/9 Vidi galeriju Sloboda Mićalović važi za jednu od najlepših na domaćoj sceni Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba, ATA images

Dženan Lončarević

Dženan Lončarević je još jedan pevač čiji se izgled kroz godine nije drastično menjao. Njegov prepoznatljiv stil i karakteristične crte lica kao i frizura ostali su gotovo isti, zbog čega njegove starije fotografije danas mogu da prođu kao mnogo novije.

1/8 Vidi galeriju DŽENAN LONČAREVIĆ NAPRAVIO SPEKTAKL! Pevač pevao svim zaljubljenim dušama, atmosfera dostigla vrhunac Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Stevan Anđelković

Stevan Anđelković pred kamerama se pojavio još kao veoma mlad, a publika ga pamti upravo iz perioda kada je započinjao karijeru. Iako je danas zreliji i promenio je stil, na starim fotografijama lako se prepoznaje isti Stevan.

1/7 Vidi galeriju Stevan Anđelković Foto: Printskrin/jutjub

Slavica Ćukteraš

Slavica Ćukteraš je još jedno lice koje se nije drastično promenilo od početka karijere. Fotografije iz perioda kada je bila jedna od najpopularnijih mladih pevačica i današnje fotografije pokazuju koliko su njene karakteristične crte ostale iste.

1/7 Vidi galeriju SLAVICA ĆUKTERAŠ NEKAD I SAD, SASVIM SVEJEDNO: Pevačica pre 30 godina i danas izgleda isto, da li je ovo jedina promena?! Foto: printscreen YT

Nataša Bekvalac

Nataša Bekvalac je na javnoj sceni više od dve decenije, a njene fotografije iz ranijih godina često iznenade upravo zbog toga koliko je i danas prepoznatljiva. Menjali su se frizura, šminka i modni stil, ali osnovne crte njenog lica ostale su veoma slične.

1/8 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Easy production, Damir Dervišagić, Nenad Kostić

Jelena Rozga

Jelena Rozga je još jedan primer javne ličnosti koja je tokom godina menjala imidž, ali ne i svoju prepoznatljivost. Od perioda kada je bila članica grupe „Magazin“ do danas prošle su decenije, a njene stare fotografije pokazuju koliko se njen izgled zadržao.

1/6 Vidi galeriju Jelena Rozga Foto: Nemanja Nikolić, Easy production, Kurir

Ivan Bosiljčić

Ivan Bosiljčić je pred kamerama više od 20 godina, a njegove starije fotografije pokazuju da se njegov izgled nije mnogo promenio. I danas ima gotovo iste karakteristične crte lica po kojima ga publika prepoznaje.

1/6 Vidi galeriju Ivan Bosiljčić Foto: Miloš Nadaždin, Printscreen/Instagram/ivanbosiljcicofficial, Damir Dervišagić

Biljana Obradović

Biljana Obradović je godinama prisutna na televiziji, a njene fotografije iz ranijih perioda karijere pokazuju da je zadržala veoma prepoznatljiv izgled. Promenili su se moda i frizura, ali njen izgled ostao je veoma sličan.

1/12 Vidi galeriju Biljana Obradović nekad i sad Foto: Printskrin/jutjub, Vlada Sporčić

Sanja Marinković

Sanja Marinković je jedno od televizijskih lica koje publika prati godinama. Njene stare fotografije iz perioda kada je počinjala televizijsku karijeru posebno su zanimljive kada se uporede sa današnjim, jer se njen prepoznatljiv izgled gotovo nije promenio.

1/13 Vidi galeriju Sanja Marinković nekada Foto: Printscreen

Goca Lazarević

Goca Lazarević je na estradi prisutna mnogo duže od 20 godina, pa je njen slučaj još zanimljiviji. Kada se pogledaju fotografije iz različitih perioda njene karijere, vidi se da je zadržala prepoznatljive crte i izgled koji publika vezuje za nju decenijama.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija