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Nekadašnja rijaliti učesnica Aleksandra Subotić oglasila se na Instagramu nizom potresnih objava, u kojima je iznela ozbiljne tvrdnje o, kako navodi, nasilju koje je pretrpelo njeno dete.

Aleksandra je objavila nekoliko fotografija na kojima se vide ogrebotine, crvenilo i otoci na licu i vratu njene ćerke, a uz fotografije je iznela optužbe na račun škole i nastavnog osoblja.

Na prvoj objavljenoj fotografiji vidi se lice deteta sa vidljivim tragovima i otocima, a Aleksandra je uz nju napisala:

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Foto: Printscreen

- Da li je normalno da dete od 12 godina pošaljete u školu: Zdravo, pravo i normalno, a ono vam se vrati unakaženo...

Ubrzo nakon toga objavila je još jedan kadar na kojem se vide povrede na vratu i obrazu, dok je sledećom fotografijom dodatno skrenula pažnju na ogrebotinu ispod oka.

Tom prilikom Aleksandra je iznela i tvrdnje o problemima koje je njeno dete, kako navodi, imalo tokom prethodne školske godine.

- Prošle godine (6. razred) mi je dete bilo maltretirano psihički od strane nastavnice 'rijaliti fanatika' - kroz ocene (koje je inspekcija poništila na kraju). Ista ta nastavnica ju je navodila kao loš primer i ismevala mi je dete - toliko da je bila poznata u celoj školi kao NAJGORA - ista ta nastavnica joj je predlagala da pređe u privatnu školu ako joj ne odgovara ovde... Ove godine srećom ista ne predaje - napisala je Aleksandra.

Ona je potom iznela i nove tvrdnje, navodeći da se problemi, prema njenim rečima, nastavljaju i ove školske godine.

- Ali nasilje se nastavlja! Dete mi od prvog septembra dolazi zatrovano - ispira joj se mozak - a sada i PREBIJENO! - navela je Aleksandra.

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Foto: Printscreen

Na poslednjoj fotografiji u nizu, na kojoj se vide ogrebotine duž slepoočnice i obraza, Aleksandra je poručila da će o celom slučaju tek govoriti.

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Foto: Printscreen

- Kao majka sam ZGRANUTA i ZGROŽENA - više detalja o svemu ću izneti kasnije... - napisala je.

Za sada nema više informacija o okolnostima u kojima su, prema njenim tvrdnjama, nastale povrede. Ovo nije prvi put da doživljavaju neprijatnosti.

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