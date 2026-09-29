DIDI DŽEJ SE SLIKALA SA ALBANSKOM PEVAČICOM! Izjavom razbesnela naš narod, a sad poziraju zagrljene
- Didi Džej se na dodeli MTV MVA nagrada u Americi fotografisala sa albanskom pevačicom Bibi Reksom. Na mrežama je zbog toga naišla na osude.
- Bibi Reksa je ranije izazvala burne reakcije izjavom da su joj "Albanija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Preševo"sve Albanija.
Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej, bila je na dodeli MTV MVA nagrada u Americi, pa je izazvala pažnju. Tom prilikom se slikala sa javnim ličnostima koje su se zadesile na istoj manifestaciji. Jedna od njih je bila i pevačica albanskog porekla, koja je nedavno podigla prašinu izjavom i razbesnela Srbe.
Drugarice
U pitanju je Bibi Rekse (Blete Redže). Ona je jednom prilikom na društvenoj mreži Instagram uvredila naš narod.
Ne poštuje svoj narod
Vređa tuđe
- Posle 12 godina vratila sam se u tatin rodni grad, Debar, u Makedoniji. Ponovno povezivanje sa mojim korenima i porodicom bilo je duboko emotivno. Poseta grobu mog dede bila je posebno značajna, jer nisam mogla da prisustvujem njegovoj sahrani dok sam bio na turneji. Porodica mi znači sve, a ova poseta me podsetila na važnost naših veza - napisala je Bibi u opisu serije fotografija koje objavila i tu se nije zaustavila:
- Albanija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Preševo, za mene je to sve moja Albanija - dodala je ona na društvenim mrežama, što je pokrenulo lavinu poruka.
Očekivano, ovaj komentar je naišao na oštru kritiku domaće javnosti, ovim povodom se tada oglasio i Šako Polumenta. On je osudio komentar, a Didi po svemu sudeći nije upućena u ovakav ozbiljan propust, pa se sa njom slikala i ponosno je pokazala.
I komentari na društvenim mrežama korisnika su osudili Didi Džej zbog slike s albanskom pevačicom.