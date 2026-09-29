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Dijana Rokvić, poznatija kao Didi Džej, bila je na dodeli MTV MVA nagrada u Americi, pa je izazvala pažnju. Tom prilikom se slikala sa javnim ličnostima koje su se zadesile na istoj manifestaciji. Jedna od njih je bila i pevačica albanskog porekla, koja je nedavno podigla prašinu izjavom i razbesnela Srbe.

Drugarice

U pitanju je Bibi Rekse (Blete Redže). Ona je jednom prilikom na društvenoj mreži Instagram uvredila naš narod.

Ne poštuje svoj narod

1/4 Vidi galeriju Pevačica napravila kiks Foto: Privatna arhiva

Vređa tuđe

- Posle 12 godina vratila sam se u tatin rodni grad, Debar, u Makedoniji. Ponovno povezivanje sa mojim korenima i porodicom bilo je duboko emotivno. Poseta grobu mog dede bila je posebno značajna, jer nisam mogla da prisustvujem njegovoj sahrani dok sam bio na turneji. Porodica mi znači sve, a ova poseta me podsetila na važnost naših veza - napisala je Bibi u opisu serije fotografija koje objavila i tu se nije zaustavila:

- Albanija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Preševo, za mene je to sve moja Albanija - dodala je ona na društvenim mrežama, što je pokrenulo lavinu poruka.

Očekivano, ovaj komentar je naišao na oštru kritiku domaće javnosti, ovim povodom se tada oglasio i Šako Polumenta. On je osudio komentar, a Didi po svemu sudeći nije upućena u ovakav ozbiljan propust, pa se sa njom slikala i ponosno je pokazala.

I komentari na društvenim mrežama korisnika su osudili Didi Džej zbog slike s albanskom pevačicom.