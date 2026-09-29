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Ana Rajković i golman Peđa Rajković mesecima unazad bili su deo medijske pompe, prvo zbog njenog navodnog sukoba sa majkom koja nije štedela ni zeta, a zatim zbog prodaje nekretnina po Beogradu kojih imaju nekoliko.

Kako Ana Rajković, koja živi na relaciji Srbija-Saudiska Arabija nije često u Beogradu, ovog puta je pred našim kamerama progovorila o svemu i otkrila istinu.

Ana Rajković se nakon dužeg perioda medijske pauze pojavila na jednom gradskom događaju i otvoreno govorila o detaljima iz privatnog života. Kako sama ističe, prethodni period posvetila je maksimalno svojoj najmlađoj ćerki Nori, koja je nedavno proslavila drugi rođendan.

— Dugo se nisam pojavljivala u javnosti jer sam uživala sa decom i potrudila se da budem najviše vremena sa Norom u njenom najranijem detinjstvu. Ništa mi nije nedostajalo. Trenutno živimo na relaciji Džeda – Beograd, u zavisnosti od toga gde Peđa igra, kaže Ana i priznaje da je posle dva sina, ćerka postala zvezda u njihovom domu.

— Nisam mogla ni da shvatim koliko će ona radosti doneti u našu porodicu. Uvek je sve bilo podređeno dečacima, a ona je sada naša zvezda. Fizički je potpuno preslikana tata, ali karakterno je ista mama. Loptu ne voli uopšte, ali zato obožava da se snima, slika i peva. Popne se na sto u dnevnoj sobi i priredi nam pravi scenski nastup.

1/7 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

"Mužu ne dam da izlazi"

Na pitanje da li srpski reprezentativac, njen suprug Predrag Rajković voli noćne izlaske i bakšiš na muziku, Ana kroz osmeh priznaje da u njihovom domu vladaju drugačija pravila.

— Možda sam ja malo strožija žena, pa mi ne izlazimo. Retko ćete Peđu videti u provodu jer ja ne volim da on izlazi. Ljubomore nema, ali on je suvi profesionalac koji najradije pozove prijatelje kući na lepo vino. Tako da bakšiš i te stvari kod nas u porodici nećete videti.

Fudbal je neizostavan deo njihovog doma, što stvara posebne izazove prilikom opremanja stana.

— Lopta je prisutna u svakom segmentu našeg dana. U prošlom stanu smo imali luster sa kristalnim kupolama i sve su bile polomljene, pa smo stalno naručivali nove. Sada kada smo se preselili, tražili smo model koji je otporan na udarce lopte.

Kada je reč o kupovini i finansijama, Ana ističe da sebi retko kupuje, ali da na garderobu za ćerku ne štedi.

— Za sebe ne volim da kupujem, ali za ćerku bih potrošila i zadnji dinar kako bi imala najluđe outfite. S druge strane, moj suprug je veoma galantan prema meni. Za svaku godišnjicu i rođendan me dočeka prelep nakit.

1/8 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen

"Stanove izdajemo"

Zbog obaveza oko troje dece, Ana i Peđa su odlučili da angažuju pomoć u kući kako ne bi narušavali dnevni ritam najmlađe ćerke i obaveze starijih dečaka u školi. Kako priznaje, Peđina odsustva zbog priprema najteže padaju upravo maloj Nori.

— Kad je Peđa bio odsutan mesec dana na pripremama, Nori je to jako teško palo. Kada je došao kući, svi smo plakali od emocija. Nismo mogli da joj objasnimo da je tata na pripremama, pa se prvo zbunila i gledala u vrata, a onda je počela da vrišti od sreće, da peva i đuska.

Ana se osvrnula na medijska nagađanja o prodaji nekretnina. Pisalo se da su sve stanove u Beogradu ali i obroncima prodali. Ana kaže da za tim nema potrebe jer su im potrebni zbog deca koja će sutra imati svoje porodice, ali da ne mogu istovremeno živeti na nekoliko lokacija.

- Pored troje dece ništa ne prodajemo, nemamo potrebe za tim. Stanove samo izdamo i rentiramo.

"Sa mamom nema zle krvi"

Žestoka pompa se podigla oko toga što je majka Ane Rajković, Nela Cakić obrisala sve porodične fotografije sa svojih mreža i otpratila ćerku. Manekenka je sada otkrila šta se desilo i u kakvim su odnosima danas.

-Što se tiče moje mame, njen profil na Instagramu je bio hakovan i obrisane su sve fotografije. Moja mama i ja, kao i sve majke i ćerke, imamo sitne nesuglasice, ali nikakvih velikih svađa nije bilo. Pogotovo ne između Predraga i moje majke — oni su uvek bili u super odnosima. Umorili su me pozivi ljudi koji su me pitali da li je sve u redu, ali među nama nema nikakve zle krvi, kaže manekenka.

kurir / blic

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