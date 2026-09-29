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Aleksandra Subotić tokom dana objavila je uznemirujuće fotografije na kojima se vidi da je njena ćerka fizički napadnuta.

Sada se povodom ove situacije oglasila Ljuba Pantović iznevši potpuno novu perspektivu čitavog događaja. Obraćanje prenosimo u celosti.

1/4 Vidi galeriju SKINULA SE LJUBA PANTOVIĆ U PETOJ DECENIJI! Prekrila telo tankim trakama, grudi samo što ne ispadnu, a tek da vidite dole... Foto: Printscreen

Izjava Ljube Pantović

"Što se tiče današnjeg događaja sa Magdalenom, Aleksandra me je zvala i ispričala mi šta se desilo. Svi znaju da sam ja realna i da ne stajem ni na čiju stranu ako nešto nije u redu. Probala sam i Aleksandri da objasnim da su dečje tuče sastavni deo odrastanja i, na neki način, „normalna stvar“. Ono što je važno jeste kako će roditelji i škola da se postave u takvoj situaciji.Magdalena se sporečkala sa nekom devojčicom i izvukla deblji kraj. Moje mišljenje je da iz toga treba da se izvuče pouka i da Megi (kažem Megi jer je moja unuka, pa nju savetujem) nauči da bolje procenjuje sa kim se kači, da u životu postoje i jači od nje, kao i to da svaki postupak ima svoje posledice.

Po Aleksandrinim rečima, ta devojčica je zakačila Megi po ramenu, pa je Megi uhvatila za ruku i zatim je izbila tuča.U tuči, ja, kao neko ko je bio šampion u kik-boksu, mogu samo da kažem da nema reciprociteta – ni u ringu, ni u školi, ni na ulici. Znači, ko se bije, može da prebije nekoga ili da bude prebijen.

Mislim da i Megi i ta devojčica treba da budu kažnjene onako kako škola propisuje, pošto se sve desilo u školi, i da sa roditeljima budu pozvane kod psihologa na razgovor. Jako je ružno, prvo, da se devojčice biju, a još ružnije da nakaze jedna drugu! Najvažnije je da je Megi dobro i da nije opasno povređena, a ja ću se potruditi da joj objasnim da ne treba da bude učesnik takvih „događaja“. Ovde nema mesta drami!"

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