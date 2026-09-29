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Rodna kuća u kojoj je odrasla muzička zvezda Vesna Zmijanac u selu Kovači kraj Kraljeva, koja je godinama bila zapuštena i urušavala se, sada je potpuno srušena. Na mestu nekadašnjeg doma u kom je pevačica živela sa majkom i bakom, u dvorištu je već započeta gradnja novog objekta.

Kako navode meštani Kovača, pevačica na ovo imanje nije dolazila godinama, a možda i decenijama. Uprkos tome, komšije se sa osmehom prisećaju njenog odrastanja i ističu da je bila "savršeno dete". Njen drug iz detinjstva, Zoran Grujičić, podelio je anegdote iz dana kada su zajedno provodili vreme, naglasivši da se Vesna Zmijanac ponašala kao pravi ortak sa dečacima. Zajedno su igrali fudbal, skakali s vrba u reku Ibar, a pevačica im je demonstrirala i karate poteze koje je u to vreme trenirala.

Ipak, bezbrižne dane detinjstva prekinuo je događaj koji je ostavio dubok trag na njen život. Krajem jeseni 1966. godine, njena majka Kovina saopštila joj je da zbog siromaštva mora da ode na rad u Beč čim mala Vesna krene u školu. Vesnini roditelji su u to vreme bili razvedeni, a njen otac Dušan redovno je slao novac za njeno izdržavanje, što je prema pevačicinim rečima bilo sasvim dovoljno.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je imala teško odrastanje Foto: Kurir

Vesna govorila o bolnom periodu

Devojčici tada nije bio jasan majčin odlazak, jer joj novac i komfor nisu bili primarni, već joj je bila neophodna majčina ljubav i blizina. Nakon majčinog odlaska u Beč, brigu o njoj preuzela je baka u prigradskom naselju Kovači. Vesna je kasnije otvoreno govorila o tom bolnom periodu, istakavši da je tada u svojoj predstavi o njoj izgubila majku, a majka u njoj ćerku, te da nikakav trud kasnije nije mogao da sastavi tu pukotinu.

Danas, na mestu gde su ostale uspomene na njeno odrastanje i porodične lomove, stare ruševine više nema, a na imanju se gradi novi objekat.

Inače, Vesna je ranije govorila o tome da je kao maloletna bila u vezi sa profesorom.

1/7 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic

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