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Muzička legenda Predrag Živković Tozovac preminuo je 2021. godine u 84. godini od posledica koronavirusa. Čim je saznao da je zaražen opasnim virusom, pevač je sastavio testament i doneo odluku da svoja dva vanbračna sina potpuno isključi iz nasledstva.

Svoju vrednu imovinu, koja obuhvata kuću na Voždovcu i dva stana u Beogradu, Tozovac je prepisao supruzi Emiliji Mimi, sa kojom se venčao pred smrt, i njenim naslednicima. Pevač je nju najviše voleo i govorio da su njih dvoje bili kao „jedna duša u dva tela“.

1/7 Vidi galeriju Muzička legenda Predrag Živković Tozovac preminuo je 2021. godine u 84. godini od posledica koronavirusa Foto: Printscreen, Dragana Udovičić

Mima danas proslavlja 78. rođendan, a posebna čestitka stigla je od njene unuke Jovane.Srećan rođendan mojoj babici. Volim te i hvala ti na svemu što sam postala", napisala je Jovana uz par fotografija sa bakom.

Raskol među braćom i žestoka svađa

Ova odluka je nakon pevačeve smrti izazvala ozbiljan porodični raskol i sukob među sinovima. Jedan pevačev sin, Svetozar, živi u Beogradu, dok drugi boravi u Americi. Sukob je eskalirao kada je sin iz Amerike stupio u kontakt sa Svetozarom kako bi se raspitao o podeli imovine iz testamenta.

Tada je između braće izbila žestoka porodična svađa. Brat iz Beograda mu je jasno poručio da nema moralno pravo da traži bilo kakvo nasledstvo, ističući da je sramota javiti se tek nakon očeve smrti i to samo zbog novca. Sin iz Amerike se tokom očeve bolesti uopšte nije raspitivao za njegovo zdravlje.

1/7 Vidi galeriju Predrag Živković Tozovac Foto: Printscreen, Dragana Udovičić, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

Kakav je bio odnos Tozovca sa sinovima?

Inače, Tozovac nikada nije voleo u javnosti da govori o svom privatnom životu i deci. Sa sinovima nije bio u dobrim odnosima zbog ranijih svađa, ali se sa Svetozarom povremeno čuo, pa i neposredno pre nego što je iznenada preminuo. Svetozar se nije pojavio na sahrani kako ne bi skretao pažnju javnosti na sebe, ali je položio cveće na grob kada su se svi razišli.

Dok traje drama oko nasledstva i beogradskih nekretnina, uspomenu na slavnog pevača narušava i tužan prizor iz njegovog rodnog mesta. Njegova rodna kuća danas je potpuno zapuštena i pretvorena u ruglo – prozori su polomljeni, zidovi išarani, a celo imanje je zaraslo u korov.