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Priča koja je započela skandalom pred kamerama dobila je potpuno neočekivan nastavak. Pevač Sloba Radanović javno je prevario svoju tadašnju suprugu Kiju Kockar sa Lunom Đogani u rijaliti programu "Zadruga". Detalji prevare dodatno su šokirali javnost jer su imali intimne odnose u istoj sobi u kojoj su spavali svi zadrugari, uključujući i Kiju.

Iako je u rijaliti ušla sa primarnim ciljem da se suprotstavi suprugu, Kija Kockar je ubrzo dobila ogromnu podršku žena širom regiona, što joj je donelo pobedu u takmičenju i veliku medijsku pažnju.

1/7 Vidi galeriju Sloba i Kija u vreme ljubavi Foto: Pritnscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Youtube

Luna je tokom rijalitija, a potom i nakon izlaska pretrpela veliku osudu javnosti, a kasnije je priznala da je morala da ide na psihoterapije.

Od mikrofona do Pravnog fakulteta

Nezapamćeno interesovanje medija Kiji je omogućilo joj je da objavi svoju prvu knjigu, a ubrzo se oprobala i u muzičkim vodama kao pevačica. Međutim, umesto nastavka estradne karijere, donela je odluku da napravi potpuni zaokret i povuče se iz javnog života.

1/7 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: printscreen instgaram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagra

Posvetila se obrazovanju i u četvrtoj deceniji život, sa 34 godine, okrenula novi list — upisala je Pravni fakultet u Beogradu. Kija, inače, ima nekoliko nekretnina, a nedavno je pokazala unutrašnjost doma na Zvezdari.

Sa druge strane, njen bivši suprug Sloba Radanović nastavio je dalje i oženio se Jelenom Đuričanin, sa kojom je u bračnom životu dobio sina.