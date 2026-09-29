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Danas je utorak, što u Eliti 10 znači samo jedno, žurka! Dok svi odmaraju i spavaju, Filip Car se bacio na trening.

Naime, Mahir i Car su odlučili da odrade jedan jak trening, ne bi li se spremili za dobar provod večeras.

Nakon završenog treninga, Filip se uputio ka kući, gde je usput sreo Lauru Prgomet.

- Mogli bi neku ljubljanu da bacimo - rekao je Car.

- Ajde, nismo dugo - rekla je Laura.

- Ja bih mogao da zapucam ujutru s Laurom, ako ne nađe nekog švalera - rekao je Car pa ju je potom poljubio.

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20:49
STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV