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Jelena Karleuša trenutno sa ćerkama Atinom i Nikom uživa u Milanu.

Koriste svaki momenat za uživanje

Njoj se na putovanju pridružio i bliski prijatelj Aleksandar Ševo, koji se ne odvaja od pop zvezde u poslednje vreme.

Da Jelena ne krije da u italijanskoj prestonici mode uživa sa 25 godina mlađim manekenom, potvrđuje i činjenica da je sama pevačica objavila fotke na kome se vidi da su zajedno.

Pogledajte kako se diva provodi u Milanu:

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša trenutno sa ćerkama Atinom i Nikom uživa u Milanu. Foto: Printscreen, Prinstcreeen

Jelena je najpre pozirala sa ćerkama čuvenoj u Galeriji Vitorio Emanuele, a za ovu priliku je odabrala malu seksi crnu haljinu. Ipak, nešto kasnije je objavila i fotku iz Montenapoleone ulice i to iz šetnje sa zgodnim manekenom koji se ne odvaja od nje. Oni su danas tokom dana uživali i u šopingu, a Jelena, sudeći makar prema fotografijama, izgleda nikad srećnija i zadovoljnija.

Intenzivno druženje

Podsetimo, Jelena i 25 godina mlađi maneken i biznismen Aleksandar, upoznali su se preko njenog bliskog prijatelja i saradnika Zorana Birtaševića, s kojim se on poznaje i druži duže vreme. S vremenom, Jelenino i njegovo druženje je postalo intenzivnije i češće, pa je Ševo počeo da se viđa s pevačicom bez Zorana i ostalih prijatelja.

Njih dvoje su postali vrlo bliski, pa su nekoliko puta odlazili zajedno i na putovanja, kao na primer letos u Crnu Goru, gde joj se Aleksandar uvek našao pri ruci i pomogao joj oko kofera na aerodromu, što je zabeležio i naš paparaco.

1/6 Vidi galeriju Prijateljstvo ili nešto više Foto: Printscreen, Kurir, Shutterstock, Društvene Mreže

Ševo često i vozi Jelenu, kad ona nije za volanom, ali je dosad vešto izbegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija preterana medijska pažnja.

Jelena je manekena, kao i još jednog prijatelja, pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pesmu "Balkan boj".