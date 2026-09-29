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Nakon što je pevačica Ana Nikolić u telefonu svog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, pronašla poruke i komunikaciju sa Jelenom Radanović, nastala je opšta pometnja. Naime, Ana je Jeleni uputila šokantne, uvredljive i preteće glasovne poruke.

Jelena je sada gostujući u emisiji ''Amidži šou'' sa svojim suprugom Slobom otkrila kako se sve završilo.

- Bio je nesporazum, ona mi je poslala neke poruke, jer je mislila da Rale i ja ne znam ni ja šta. Mi znamo da Rale ne bi pogledao drugu. Mi smo joj oprostili i izašli neoštećeni iz toga - rekla je Jelena.

Ana Nikolić Foto: Printscrean, Instagram

Podsetimo, nakon izbijanja skandala, Ana Nikolić je raskinula vezu sa Raletom jer navodno nije stao na njenu stranu, ali su se njih dvoje ubrzo i pomirili.

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20:49
STARS 624 26.09.2026. Izvor: Kurir TV

Filip Car i Aneli Ahmić nakon što su zajedno ispušili cigaretu otišli su da spavaju, te se Filip Car u jednom momentu probudio i došao do Aneli da joj nešto kaže.

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Obzirom da nisu nosili bubice, na snimku se ne čuje tačno šta pričaju, ali po svemu sudeći sve vreme peckali su jedno drugo i smejali se. Kakav će njihov odnos biti u narednim danima, ostaje da pratimo.

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