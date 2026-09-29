"JEL ISTINA DA STE SE POSVAĐALI?" Jelena i Sloba stigli na emisiju, pa ona iznenadila otkrićem: "Bio sam..."
Pevač Sloba Radanović večeras prvi put gostuje sa suprugom Jelenom Radanović u emisiji "Amidži šou", a već na samom početku emisije Ognjen Amidžić otkrio je da su supružnici imali malu svađu pre gostovanja.
Šok u emisiji
Nakon što je Sloba ušao u studio, Ognjen ga je odmah upitao:
- Jel istina da ste posvađali pred emisiju? - upitao je Amidžić.
- Živa istina - dodala je Jelena.
- Oko čega? - upitao je Amidžić.
- Jelena je otkrila da je razlog njihove rasprave bio njen izgled, odnosno haljina koju je odabrala za gostovanje.
- Oko toga da mu se nije svidela moja haljina - priznala je Jelena.
Sloba se, međutim, nije u potpunosti složio sa suprugom:
- Ona se posvađala, a ja sam samo bio prisutan.
- Ne, pričaj samo istinu, rekli smo da ćemo pričati istinu čoveku - rekla je Jelena.
Kako je Jelena otkrila, mala svađa dogodila se još kod kuće, neposredno pre nego što su krenuli na snimanje emisije.
- Očekivao je da haljina bude crna, i onda kad sam ja izašla umesto da on oduševi, napravio je facu i onda sam se ja razočarala.
Sloba je potom pokušao da ublaži situaciju:
- Meni je kao šećer, meni je ova top - dodao je Sloba.
- Što si se onda razočarao?
- Nisam se razočarao, to je ona tako shvatila. Ženski mozak razmišlja drugačije.
Jelena progovorila o skandalu s Anom Nikolić
Nakon što je pevačica Ana Nikolić u telefonu svog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, pronašla poruke i komunikaciju sa Jelenom Radanović, nastala je opšta pometnja. Naime, Ana je Jeleni uputila šokantne, uvredljive i preteće glasovne poruke.
Tom prilikom, zua medije se oglasio i advokat porodice Radanović i rekao da će preduzeti pravne mere i podneti tužbu protiv Ane Nikolić.
Jelena je sada gostujući u emisiji ''Amidži šou'' sa svojim suprugom Slobom otkrila kako se sve završilo.
- Bio je nesporazum, ona mi je poslala neke poruke, jer je mislila da Rale i ja ne znam ni ja šta. Mi znamo da Rale ne bi pogledao drugu. Mi smo joj oprostili i izašli neoštećeni iz toga - rekla je Jelena.