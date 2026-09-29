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Pevač Sloba Radanović večeras prvi put gostuje sa suprugom Jelenom Radanović u emisiji "Amidži šou", a već na samom početku emisije Ognjen Amidžić otkrio je da su supružnici imali malu svađu pre gostovanja.

Šok u emisiji

Nakon što je Sloba ušao u studio, Ognjen ga je odmah upitao:

- Jel istina da ste posvađali pred emisiju? - upitao je Amidžić.

1/5 Vidi galeriju Pevač Sloba Radanović večeras prvi put gostuje sa suprugom Jelenom Radanović u emisiji „Amidži šou“, a već na samom početku emisije Ognjen Amidžić otkrio je da su supružnici imali malu svađu pre gostovanja. Foto: Pink, Antonio Ahel/ATAImages

- Živa istina - dodala je Jelena.

- Oko čega? - upitao je Amidžić.

- Jelena je otkrila da je razlog njihove rasprave bio njen izgled, odnosno haljina koju je odabrala za gostovanje.

- Oko toga da mu se nije svidela moja haljina - priznala je Jelena.

Sloba se, međutim, nije u potpunosti složio sa suprugom:

- Ona se posvađala, a ja sam samo bio prisutan.

- Ne, pričaj samo istinu, rekli smo da ćemo pričati istinu čoveku - rekla je Jelena.

Kako je Jelena otkrila, mala svađa dogodila se još kod kuće, neposredno pre nego što su krenuli na snimanje emisije.

- Očekivao je da haljina bude crna, i onda kad sam ja izašla umesto da on oduševi, napravio je facu i onda sam se ja razočarala.

Sloba je potom pokušao da ublaži situaciju:

- Meni je kao šećer, meni je ova top - dodao je Sloba.

- Što si se onda razočarao?

- Nisam se razočarao, to je ona tako shvatila. Ženski mozak razmišlja drugačije.

Jelena progovorila o skandalu s Anom Nikolić

Nakon što je pevačica Ana Nikolić u telefonu svog partnera, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, pronašla poruke i komunikaciju sa Jelenom Radanović, nastala je opšta pometnja. Naime, Ana je Jeleni uputila šokantne, uvredljive i preteće glasovne poruke.

Tom prilikom, zua medije se oglasio i advokat porodice Radanović i rekao da će preduzeti pravne mere i podneti tužbu protiv Ane Nikolić.

Jelena je sada gostujući u emisiji ''Amidži šou'' sa svojim suprugom Slobom otkrila kako se sve završilo.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Kurir, ATA Images / Antonio Ahel, Nemanja Nikolić, BoBa Nikolić

- Bio je nesporazum, ona mi je poslala neke poruke, jer je mislila da Rale i ja ne znam ni ja šta. Mi znamo da Rale ne bi pogledao drugu. Mi smo joj oprostili i izašli neoštećeni iz toga - rekla je Jelena.