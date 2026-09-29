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Pevačica Tina Ivanović pre dve i po godine razvela se od supruga Zvezdana Anđića, sa kojim se nedavno pomirila. Sada je otkrila detalje njihovog odnosa i otkrila zbog čega je došlo do rastanka.

Tina je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorila o ljubavnom životu.

- Ti mene jedino zoveš kada se razvedem ili kada se pomirim sa bivšim suprugom. Jeste, razveli smo se i pomirili smo se posle dve i po godine - rekla je Tina, ističući da ne zna da li će se ponovo venčati:

1/6 Vidi galeriju Pevačica Tina Ivanović pre dve i po godine razvela se od supruga Zvezdana Anđića, sa kojim se nedavno pomirila Foto: Pink, Kurir

- To ne znam, trebao si njega da zoveš da mu postaviš to pitanje... Možda tu ima i razlog i neke društvene mreže i tako. Imala sam šifru, nažalost. Dobro, nije to bilo toliko strašno, ali svaku ženu to zaboli. Ma da, kao što on kaže: "To je virtuelno", sve ja znam. Rođena sam za inspektorku, sve sam snimila, znam i adrese i sve, sve sam saznala.

Ona je, potom, otkrila da je poslala poruku devojkama.

- Jesam, javila sam se, ali drugim imenom. Ne znam koliko profila sam morala da otvorim - rekla je Tina.

Tri decenije zajedno

1/7 Vidi galeriju Nekad su se mnogo voleli Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Inače, par je zajedno još od 1996. godine, što znači da ih veže skoro tri decenije zajedničkog života. Pevačica je objasnila da je na kraju prevagnula emocija i svest o tome kakav je on čovek u dubini duše, poručivši da je ljubav na kraju pobedila.

Podsećanja radi, glasine o pomirenju nedavno je podgrejao i sam Zvezdan, objavivši njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni, uz emotivnu poruku da je Tina žena koju voli najviše na svetu i da ne može protiv sebe.