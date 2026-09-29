"JAVILA SAM SE LJUBAVNICI SVOG MUŽA" Pevačica mu oprostila prevaru, pa otkrila šok detalje: Znam im i adrese...
Pevačica Tina Ivanović pre dve i po godine razvela se od supruga Zvezdana Anđića, sa kojim se nedavno pomirila. Sada je otkrila detalje njihovog odnosa i otkrila zbog čega je došlo do rastanka.
Tina je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorila o ljubavnom životu.
- Ti mene jedino zoveš kada se razvedem ili kada se pomirim sa bivšim suprugom. Jeste, razveli smo se i pomirili smo se posle dve i po godine - rekla je Tina, ističući da ne zna da li će se ponovo venčati:
- To ne znam, trebao si njega da zoveš da mu postaviš to pitanje... Možda tu ima i razlog i neke društvene mreže i tako. Imala sam šifru, nažalost. Dobro, nije to bilo toliko strašno, ali svaku ženu to zaboli. Ma da, kao što on kaže: "To je virtuelno", sve ja znam. Rođena sam za inspektorku, sve sam snimila, znam i adrese i sve, sve sam saznala.
Ona je, potom, otkrila da je poslala poruku devojkama.
- Jesam, javila sam se, ali drugim imenom. Ne znam koliko profila sam morala da otvorim - rekla je Tina.
Tri decenije zajedno
Inače, par je zajedno još od 1996. godine, što znači da ih veže skoro tri decenije zajedničkog života. Pevačica je objasnila da je na kraju prevagnula emocija i svest o tome kakav je on čovek u dubini duše, poručivši da je ljubav na kraju pobedila.
Podsećanja radi, glasine o pomirenju nedavno je podgrejao i sam Zvezdan, objavivši njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni, uz emotivnu poruku da je Tina žena koju voli najviše na svetu i da ne može protiv sebe.