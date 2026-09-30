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Slađana Trajković, supruga Radiše Trajkovića Đanija, hospitalizovana je na VMA, gde je zadržana zbog loše stanja u kojem se trenutno nalazi.

Naime, Slađa je hitno upućena na bolničko zadržavanje zbog ispitivanja.

Prvo je ispred jednog kluba u kojem nastupa progovorio o svom poslu i nastupima, pa otkrio zbog čega se nije pojavio na šabačkom vašaru ove godine.

- Malo sam smanjio svadbe, ali petak subota nastupam klasika. Nisam radio na Šabačkom vašaru, nešto su najavljivali, ali ja tih dana uopšte nisam bio u zemlji. Ja sam počeo na vašarima, ja to volim, zadnjih 10 godina radim vašare. Ranije je bio najbolji bakšiš tamo, sada je malo stanjilo, ali ne žalim se. Trudim se da poštujem šta mi je rekao doktor. Smanjio sam alkohol, nazdravim na nastupu sa prijateljima, privatno ne pijem.

1/6 Vidi galeriju Đani sa suprugom Slađom Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Nemanja Nikolić

Slađa u bolnici

Đani je otkrio i da je njegova supruga Slađa već nekoliko dana na VMA.

- Slađa je i dalje u bolnici, daće Bog da bude dobro. Ima problem sa gvožđem i hemoglobin joj je bio loš. Već četiri dana je na VMA, gubi dosta krvi. Sutra treba creva da ispitaju, nadamo se da će sve biti okej. Ona nema bubreg, ima dva stenta... Valjda će sve biti okej. Svakog dana smo uz nju, bolnicu nikome ne bih želeo - rekao je folker.